أعلن مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، عن تحقيق نمو مستدام على مستوى مجتمعه المالي خلال العام 2017، حيث شهد إجمالي عدد الشركات المسجلة النشطة لدى المركز من كافة أنحاء العالم ارتفاعاً بنسبة 12% ليصل إلى 1853 شركة. كما حقق المركز أداءً مالياً قوياً حيث ارتفع صافي أرباحه بنسبة 25٪ ليصل إلى 99 مليون دولار ، مقارنة مع 79 مليون دولار في العام 2016، باستثناء مكاسب القيمة العادلة البالغة 412 مليون دولار والعائدة إلى محفظة استثماراته العقارية.

وفي ضوء ذلك، حقق مركز دبي المالي العالمي تقدماً كبيراً على صعيد ستراتيجية النمو 2024 التي تهدف إلى رفع عدد المؤسسات المسجلة النشطة لديه المتخصصة حصراً في المجال المالي إلى 1000 شركة، وإجمالي القوى العاملة لدى الشركات المسجلة فيه إلى 50 ألف موظف. وارتفع عدد الشركات المتخصصة في الخدمات المالية المسجلة لدى المركز إلى 473 شركة.

واستقرت إيرادات المركز من أنشطة التأجير على قيمة تبلغ 221 مليون دولار ، بينما ارتفع إجمالي أصوله إلى 3.55 مليار دولار ، بزيادة نسبتها 15٪ مقارنة بالعام 2016 (3.08 مليار دولار).

وتعليقاً على أداء المركز، قال الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، رئيس مركز دبي المالي العالمي: «يجسّد مركز دبي المالي العالمي مع المكانة المتميزة التي نجح في تحقيقها ضمن أفضل 10 مراكز مالية على مستوى العالم، قصة نجاح دبي وإنجازاتها المشرّفة التي تقدم نموذجاً عالمياً يعبِّر بدقة عن مفهوم التنويع الاقتصادي”.