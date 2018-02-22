وقعت عقداً مبدئياً لبيع شركة سلطان للاتصالات بقيمة 4 ملايين دينار

تقدمت بطلب إلى هيئة الأسواق لاستمرار إيقاف السهم حتى 15 مارس المقبل

أعلنت شركة مركز سلطان للمواد الغذائية أنها مُستمرة في العمل على التخارج من أصولها غير الرئيسية وخاصة غير المُنتجة للعائدات النقدية، وذلك في إطار خطة إعادة الهيكلة المالية والتشغيلية التي أطلقتها الشركة منذ فترة.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة امس، أن من ضمن خطوات التخارج ما يتعلق بمستجدات بيع أراضي إلى طرف ذو صلة، حيث قامت الشركة باستكمال جميع الإجراءات الإدارية والقانونية بخصوص تحويل الأراضي بمنطقة الأحمدي.

وأضافت الشركة أنها ستقوم بتسجيل أرباح بقيمة 2.9 مليون دينار جراء التخارج من أراضي “الأحمدي”، موضحة بأنها لا تزال تعمل على استكمال إجراءات التحويل الخاصة بالأراضي المُتبقية وذلك بالتنسيق والاتفاق مع المُشتري.

وفيما يتعلق ببيع شركة سلطان للاتصالات التابعة للمجموعة، قالت الشركة إنها قامت بتوقيع عقد مبدئي لبيع الشركة التابعة بقيمة 4 ملايين دينار وسوف تستكمل في الربع الثالث من العام الحالي الخطوات اللازمة لتنفيذ شروط البيع وإجراءات تحويل الأسهم.

وأكدت الشركة في البيان أنها مستمرة في محادثاتها مع باقي البنوك الرئيسية في خطة إعادة الهيكلة حول مسودة التفاهم، متوقعة استكمال المفاوضات والحصول على كافة الموافقات خلال مدة أقصاها 15 مارس 2018، على أن يتم إعداد وتوقيع العقود والاتفاقات المرتبطة بالهيكلة وفق مستند الشروط لاحقاً وخلال العام.

ونوهت الشركة في ختام البيان إلى أنه سبق وتم إيقاف سهمها بالبورصة الكويتية اعتباراً من 29 مارس 2017، موضحة بأنها في إطار حرصها على حماية مصالح المساهمين تقدمت بطلب إلى هيئة أسواق المال وإدارة شركة بورصة الكويت باستمرار إيقاف السهم عن التداول حتى 15 مارس 2018.

وأفادت بأن طلب مد إيقاف السهم حتى التاريخ المُشار إليه يأتي لحين حصول الشركة على الموافقات النهائية على مستند الشروط من قبل البنوك الرئيسية المُشاركة في خطة إعادة الهيكلة.