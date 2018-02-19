مركز “ضوى اليادة” ينظم مهرجان الطفولة السادس

ينظم مركز “ضوى اليادة” التطوعي مهرجان الطفولة السادس في الفترة من 20- 22 الجاري في قاعة 4A في أرض المعارض بمشرف.

وقال رئيس المركز عبدالمحسن الصانع في تصريح له امس ان المهرجان يقام برعاية محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود وبدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ورعاية رئيسية من شركة مطاحن الدقيق والمخابز بالإضافة لبنك بوبيان.

واوضح ان المهرجان تشارك فيه العديد من الجهات ومؤسسات الدولة وجمعيات النفع العام والجهات والشركات المتهمة بالطفل والأسرة ويأتي بالتزامن مع الاحتفالات بأعياد الكويت.

واضاف انه تم اختيار عبارة “عطاءات بلادي” شعارا للمهرجان لتسليط الضوء على ماتقدمه دولتنا الحبيبة من عطاء لأبنائها وشعبها والعالم أجمع.

وقد تم تقسيم صالة المهرجان لعدة قرى جمعت فيها الجهات ذات الاختصاصات المتشابهة مثل القرية الأمنية والغذائية والثقافية والتعليمية والتراثية والبيئية والاجتماعية والترفيهية والصحية.

كما تضمن المهرجان هذا العام مسابقة للمرحلة الابتدائية بالتعاون مع وزارة التربية تحت اسم “اختراعي في أمني وسلامتي” تشجيعاً لمواهب الطلبة.