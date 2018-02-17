مروان خوري: السورية تتميز بسحر خاص

كشف المطرب والملحن اللبناني مروان خوري عن أجمل قصة حب عاشها، وكانت مع سورية كانت تربطه بها علاقة قديمة.
وقال خوري في مقابلة مع إذاعة ” ميلودي إف إم “، إن “للفتاة السورية سحراً شرقياً خاصاً، فهي محافِظة وفي الوقت ذاته منطلقة وواثقة بنفسها، وهذا المزيج من النادر وجوده”. وأعلن المطرب اللبناني في لقاء سابق مع المذيع المصري عمرو أديب، أنه ارتبط بعد ذلك بعدد من النساء، لكنه ما زال يرفض فكرة الزواج، إذ لم يجد الفتاة المناسبة التي يُكمل معها حياته للنهاية.
وأحيا خوري حفلاً غنائياً بمناسبة “عيد الحب” في العاصمة السورية دمشق، واصفاً الحفل بأنه الأنجح على الإطلاق.
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