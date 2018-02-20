د.حمود الحطاب

د .حمود الحطاب

بإمكان ادارة المرور، قسم الهندسة المرورية ،والمرور فعلا هندسة ومدرسة مو ازدحامات وطعطسة؛ اقصد طعوس وعوايق خربت كل مزاج رايق.

قلت بإمكان هذين الفريقين، باجر الصبح إن شاء الله، وليش التأني والتأخير، فيقعدون مع بعض وللاستعجال يناقشون موضوع توسيع الشارع مقابل صفاة الغانم على الدائري الرابع فهذه منطقة حمراء مزدحمة، وفوضى ،وهناك فرص وليست فرصة لتوسيع الشارع جهة اليسار، والأخذ من مساحة الرصيف اللي قبيل بداية الجسر التالي واغلاق الشارع اللي طالع للرابع في هذا المكان جنب صفاة الغانم، وهنا سينطلق الشارع الرابع حرا سلسا انسيابيا للسالمية وبشكل مناسب .

وايضا اذا منعنا الانعطاف من ناحية القصر على الرابع باتجاه الروضة والمرقاب والديرة سيمنع الازدحام هنا. وكل هذا حلول مؤقتة وسريعة وعملية جدا..

اذكركم بضرورة مراجعة الشارع الذي فتح جديدا من دوار الامم المتحدة الاجلح الاملح باتجاه الاندلس …إن فرص التصادم المميتة بين السيارات هنا واردة جدا «والله خيرٌ حافظا وهو ارحم الراحمين» وذلك للمنعطف نحو مدخل الاندلس قريب من قطعة12،واذكركم بأن الجزيرة بين الشارعين الداخل والخارج من الاندلس نفس الشارع هذا فالجزيرة المرورية، المثلث المروري هنامقروم ويعطي فرصة عظيمة للاصطدام بين الخارج من الاندلس مع الآتي من الرابع باتجاه السالمية.

بعد المشاتل مباشرة هناك اختناق مروري وخصوصا في الإجازات والذروة بسبب الانعطاف لليسار و “اليوتيرن” وكذلك عند اليرموك نفس الانعطاف واليوتيرن بالامكان تجربة الغائهما مؤقتا وتسجيل ملاحظات حول الحالة المرورية بعد هذا.

تحياتي دائما وابدا للعلاقات العامة بوزارة الداخلية وعلى رأسها العميد عادل الحشاش والمقدم عثمان الغريب.

كاتب كويتي