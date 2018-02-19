مريم حسين سقطت من على دراجة نارية

تعرضت الفنانة مريم حسين لحادث سقوط وهي على متن الدراجة النارية.

وفي التفاصيل التي بدت في مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فكانت مريم تخضع لجلسة تصوير، وهي جالسة على الدراجة النارية، واختارت اطلالة جلدية نسقت معها نظارة شمسية سوداء كبيرة، واعتمدت تصفيفة الشعر المرفوع، الا انها خلال تغيير وضعية جلوسها لالتقاط صورة جديدة، فقدت توازنها وسقطت ارضا من على الدراجة.

يذكر ان حسين شاركت متابعيها في حسابها عبر «انستاغرام» بمقاطع فيديو خلال جلسة التصوير التي خضعت لها، مشيرة الى انها تحضر لعمل فني جديد «سري» تتعاون فيه مع مخرج كليبات الفنان المغربي سعد لمجرد حميدي ايوب.