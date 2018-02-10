مزاد لبيع عقار لمصلحة “بيتك” بـ 360 ألفا

كتب -بلال بدر:
حددت إدارة الكتاب بالمحكمة الكلية 7 مارس المقبل تنفيذ بيع عقار بالمزاد العلني لمصلحة بيت التمويل الكويتي “بيتك” بقيمة تبدأ من 360 ألف دينار .
ويقع العقار في منطقة بيان القطعة 3 على مساحة 750 مترا مربعا وهو عبارة عن 2 قسيمة سكنية مساحة كل منها 375 مترا مربعا وهما متلاصقتان ومتماثلتان بالمكونات والمساحات والتوزيع، الأولى تطل على الشارع الرابع.
تراجعت القيمة الإجمالية للعقود التي تم إرساؤها في جميع القطاعات بواقع 28٪ خلال الع
حقق بنك الكويت الوطني- البحرين، عضو مجموعة بنك الكويت الوطني، أرباحا صافية بلغت 93.5
كتب – محمود شندي: أكد المدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات قصي الشطي
بخيت الرشيدي خلال مشاركه في حلقة نقاشية في أسبوع سيرا في هيوستن الأميركية أكد وزير
دفعت البنوك الأميركية والأوروبية غرامات قيمتها 345 مليار دولار بين عامي 2009 و2017، جنت