مزاد لبيع عقار لمصلحة “بيتك” بـ 360 ألفا

كتب -بلال بدر:

حددت إدارة الكتاب بالمحكمة الكلية 7 مارس المقبل تنفيذ بيع عقار بالمزاد العلني لمصلحة بيت التمويل الكويتي “بيتك” بقيمة تبدأ من 360 ألف دينار .

ويقع العقار في منطقة بيان القطعة 3 على مساحة 750 مترا مربعا وهو عبارة عن 2 قسيمة سكنية مساحة كل منها 375 مترا مربعا وهما متلاصقتان ومتماثلتان بالمكونات والمساحات والتوزيع، الأولى تطل على الشارع الرابع.