عمان – الأناضول:

صعد مزارعون أردنيون أمس، من خطواتهم الاحتجاجية ضد قرارات حكومية وصفوها بـ”الجائرة” بحقهم، عبر اصطحاب أبقارهم ودواجنهم، للاعتصمام أمام مجلس النواب في عمان.

وقال المتحدث باسم اعتصام المزارعين الأردنيين عبدالشكور جمجوم إن المزارعين لم يجدوا طريقة لإيصال رسالتهم للجهات المعنية، سوى إحضار الأبقار والدجاج والبيض أمام مجلس النواب.

وأضاف إن المزارعين يعانون من خسائر بسبب إغلاق المنافذ التصديرية لمنتجاتهم مع دول الطوق (العراق وسورية وقطر عبر السعودية)، “زادتها الضريبة التي فرضتها الحكومة أخيراً بنسبة عشرة في المئة على منتجاتهم، ما أدى إلى تراجع أكبر في مبيعاتهم”.

وأشار إلى أن الاعتصام الذي اصطحب فيه المزارعون الأبقار والدواجن، “هو خطوة تصعيدية بعد أن باءت كل محاولاتهم بالفشل مع الجهات المعنية، لإزالة الرسوم الجديدة عنهم”، موضحاً أنه “غير مستبعد أن تلحقها خطوات أخرى، في حال عدم الاستجابة لمطالبهم”.

يشار إلى أن المزارعين ينفذون احتجاجات منظمة، أمام مؤسسات رسمية أردنية منذ نحو شهرين، نتيجة قرار حكومي صدر مطلع العام الجاري بفرض ضرائب عليهم.

من ناحية ثانية، بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أمس، مع قائد القوات الجوية البريطانية الفريق أول ستيفن هيليير، تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، ضمن ستراتيجية شمولية.

وذكر الديوان الملكي في بيان، أنه جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات بين البلدين خصوصاً في المجالات العسكرية.

وحضر الاجتماع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني الفريق الركن محمود عبدالحليم فريحات.