مزج أنغام الشرق والغرب في معهد الموسيقى

احيت عازفة البيانو بريتاني انجو حفلاً على انغام مقطوعات معاصرة من موسيقى “الجاز” في المعهد العالي للفنون الموسيقية، لتطرب آذان الحضور بنغمات مزجت بين الآلات الموسيقية الغربية والشرقية.

وشكل الحفل الذي شهد مشاركة اساتذة وطلاب من “معهد الفنون” لوحة موسيقية من تسع مقطوعات مزجت بين الشرق والغرب لتخرج توليفة جديدة ومستحدثة من الإيقاعات الممتعة.

وقال عميد المعهد الدكتور محمد الديهان لوكالة الأنباء الكويتية: إن الحفل جاء إيمانا بأهمية التعاون مع العازفين العالميين بغية صقل مهارات منتسبي المعهد.

وأضاف: ان الموسيقى لغة عالمية، لذا يحرص المعهد على التعاون مع موسيقيين من مختلف ارجاء العالم لتقديم أعمالهم ودمجها مع الموسيقى الشرقية لتخرج بتوليفة تمتع متذوقي هذا الفن.

وذكر أن المعهد لطالما يسعى لاستقطاب الخبرات الموسيقية، إذ تعاون سابقا مع فرقة يابانية قدمت مجموعة من الورش الفنية للطلبة ما أسهم في طرح نتاج موسيقي مميز.

وعن العازفة بريتاني آنجو أوضح الديهان انها من عازفات البيانو المشهورات في نيويورك، مضيفا انه تم استقطابها للاستفادة من خبراتها في تقديم المقطوعات الحية أمام الجمهور مباشرة بمشاركة أساتذة وطلاب المعهد.

من جانبها أعربت آنجو عن سعادتها وفخرها لوجودها في دولة الكويت ولمشاركتها طلبة المعهد العالي للفنون الموسيقية في تقديم حفل “الجاز”.

وأضافت: أن المقطوعات التي قدمت تعد مزجا بين الموسيقى الغربية والشرقية باستخدام آلات عربية مثل العود والكمان معربة عن أملها في اعادة هذه التجربة.

بدوره أعرب مدرس مادة الايقاعات في المعهد عبدالحميد الصقر عن سعادته بالمشاركة بالعزف في حفل اليوم برفقة العازفة آنجو.

من جانبه قال الطالب يوسف اللويهي إنه قدم خلال الحفل مقطوعة موسيقية من تأليفه بعنوان “ليون” وهي تمزج بين القالبين الغربي والشرقي باستخدام آلة العود.