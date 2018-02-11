لندن – كونا: اشاد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا اليستر بيرت أمس بجهود سمو الأمير الشيخ صباح الاحمد ومساهماته الفاعلة لدعم اي تحرك لارساء الاستقرار والسلم والخير لشعوب المنطقة.

جاء ذلك في تصريح بمناسبة استضافة الكويت للمؤتمر الدولي لإعادة إعمار العراق اليوم بمشاركة عدد من الدول المانحة والمنظمات الدولية والاقليمية.

وقال بيرت: ان سمو الأمير له العديد من الادوار الايجابية في تخفيف حدة التوتر في المنطقة كالوساطة بين دول الخليج مؤخرا فضلا عن ادواره الانسانية كالمساهمة في استضافة مؤتمرات مساعدة الشعب السوري.

ووصف بيرت سمو الأمير بـ”السياسي المحوري في المنطقة” لكونه سخر وقته وجهده للحفاظ على مصالح دول مجلس التعاون بشكل خاص واستقرار المنطقة بشكل عام.

ونوه بالسياسة الخارجية الكويتية القائمة على العقلانية والاحترام لجيرانها اذ تقدم الكويت نفسها كشريك محوري وانموذج يحتذي به في المنطقة. وحول مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق اكد بيرت اهمية انعقاده في هذا التوقيت لاسيما بعد استقرار الاوضاع الامنية في العراق بعد القضاء على ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش).

من جهتها قالت عضو مجلس اللوردات البريطاني البارونة أما نيكلسون ان مؤتمر اعادة إعمار العراق يعد نقطه الانطلاق الحقيقيه من اجل تعافي العراق واعاده اعماره وعودته الى وضعه الطبيعي.

واعربت البارونة نيكلسون التي ترأس مؤسسة “عمار الخيرية” عن سعادتها لاستضافة الكويت لاعمال المؤتمر قائلة ان “هذا امر ليس بغريب على الكويت وقيادتها الحكيمة التي لا تدخرا جهدا في تقديم العون الانساني”.

واشادت في هذا الصدد بالدور الانساني الذي يؤديه سمو الأمير الشيخ صباح الاحمد ومبادراته ودعمه لعدد من المؤسسات الخيرية ومن بينها (مؤسسة عمار) التي تترأسها وحصلت على دعم من سموه لبناء مدارس للايتام في مدينه البصره. كما اشادت بجهود الكويت المعطاءة في مختلف دول العالم مبينة انها وخلال لقاءاتها مع مختلف المسؤولين حول العالم يؤكدون باستمرار ان “الكويت دولة عطاء وخير متواصل”.