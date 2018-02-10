كوالالمبور – كونا:

أشادت القائم بأعمال رئيس مكتب الامم المتحدة لبرنامج المستوطنات البشرية في دول الخليج العربية الدكتور أميرة الحسن امس بالإسهامات التي تقدمها الكويت لتعزيز عمل البرنامج.

وقالت الحسن في تصريح الى “كونا” على هامش المنتدى الحضري الدولي المنعقد بماليزيا: إن “برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية نظم العديد من البرامج والأنشطة مع جهات حكومية في الكويت لاسيما المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية”.

وأضافت أن الأمم المتحدة لديها شراكات متعددة مع الحكومة الكويتية على جميع المستويات لاسيما فيما يتعلق بقضايا التحضر والمدنية بما في ذلك شؤون الشباب وحق المرأة والسياحة والاقتصاد والبنية التحتية والمحافظة على البيئة.

وأشارت إلى أن الكويت لديها بنية تحتية قوية وتعتبر من الدول المستقرة في الأمور الإسكانية إلى جانب دول الخليج العربية وبعض الدول العربية موضحة أن كل دولة عربية لها أولويات في الاستدامة الحضرية.

وبينت “أن التحديات المشتركة التي تواجه الدول العربية تتمثل في قضية اللاجئين سواء كانوا مهجرين داخل الدولة أو لاجئين في الخارج بدواعي الحرب” موضحة أن التحدي يكمن في توطينهم وإيجاد مساكن لهم دون الاخلال بتقديم الاحتياجات للمواطنين.

ولفتت الحسن الى أن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يحاول إيجاد حلول مالية وتوفير مشاريع خاصة لتلك الدول مفيدة بأن البرنامج الأممي يقدم من جانب آخر للدول العربية المستقرة دعما من خلال تنظيم أنشطة وفعاليات تشمل ورش العمل والدورات التدريبية للمتخصصين وصناع القرار.

وأفادت بأن تلك الأنشطة تتمحور حول مجال التخطيط الحضري وعملية جمع المعلومات الاحصائية المتكاملة وكذلك بناء القدرات وتوسيع الشبكات وتقديم آخر التطورات المنصوص عليها في مبادرات الأمم المتحدة لتوصيلها للقطاع الحكومي والخاص.

وعلى الجانب الكويتي حيث مقر مكتب الأمم المتحدة لبرنامج المستوطنات البشرية في دول الخليج العربية قالت الحسن إن “المكتب يولي اهتماما كبيرا بتسخير طاقات الشباب الكويتي لاسيما في الهندسة المعمارية والمدنية”.

وأضافت أن “المكتب استفاد بشكل كبير من شباب المهندسين الكويتيين في تصميم بعض أنشطة الأمم المتحدة ومنها منظمة (مهندسون بلا حدود) في الكويت” مشيرة إلى أن “المكتب يقيم دورات وورش عمل علمية وعملية للشباب الراغبين في العمل التطوعي من خلال وضع الأولويات والبحث عن مصادر التمويل”.

وفي هذا الصدد أوضحت المسؤولة الأممية أن الشباب في دول الخليج العربية يمثلون 60 بالمئة من نسبة السكان قائلة “إنهم يعتبرون طاقة إبداعية مهمة تخدم عملية التنمية المستدامة وتحقق أجندة 2030 التي أقرتها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وكذلك الأجندة الحضرية الجديدة 2016”.

وحول المنتدى الحضري الدولي المقام في ماليزيا أكدت الحسن أنه يكتسب أهميته لأنه يأتي بعد أسابيع من تعيين مدير تنفيذي جديد لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية كما يأتي بعد إعادة هيكلة الأمم المتحدة وفقا للأجندة الحضرية الجديدة للتنمية المستدامة.

وذكرت أن المنتدى المقبل سيعقد بعد عامين في أول مدينة عربية وهي أبوظبي حيث عرضت حكومة الإمارات استضافته في نسخته العاشرة مفيدة بأن الإمارات تترجم فعليا أهداف التنمية المستدامة في مشاريعها الحضرية.