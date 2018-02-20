الكويت – عواصم ووكالات: دعا مسؤولون كويتيون أمس المستثمرين الأوروبيين لزيارة دولة الكويت والاطلاع على الفرص والتسهيلات الكبيرة التي تقدمها في مجال الاستثمار.

وقال سفير دولة الكويت لدى بلجيكا والاتحاد الاوروبي وحلف شمال الاطلسي (ناتو) ولكسمبورغ جاسم البدوي في ندوة نظمتها مؤسسة (يورافكس) لتنظيم الفعاليات بالتعاون مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت ان “الكويت أنشأت صندوقا سياديا هو الاول من نوعه في العالم يستهدف في المقام الأول الاستثمارات الأوروبية”.

وأشار الى ما تتمتع به دولة الكويت على مستوى المنطقة من ريادة في مختلف المجالات سواء في التجارة أو التعليم أو السياسة أو الديموقراطية مضيفا ان “الكويت انتقلت الى عصر اخر فتحت فيه ابوابها امام المستثمرين من مختلف انحاء العالم “.

وأضاف ان دولة الكويت ستستضيف منتدى استثماريا مهما في ال20 من مارس المقبل على مدى يومين مؤكدا بهذا الصدد ان دولة الكويت اتخذت من المصداقية والثقة عنوانا لها.

من جانبه قدم الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في دولة الكويت خالد مهدي عرضا بعنوان “من الكويت القديمة إلى الكويت الجديدة” لرؤيتها لعام 2035 والمشاريع الكبرى الجارية في البلاد وتطور الاقتصاد.

وقال مهدي إن “الكويت الجديدة هي مزيج من الاصالة والمعاصرة اذ نود أن نحقق استمرارية العصر القديم وما يتمتع به العصر الحديث من مستوى معيشي عال كما نود عودة الكويت الى سابق عهدها كمركز للتجارة والتمويل “.

وأضاف “ان خطتنا للمستقبل طموحة وواقعية” مطالبا المستثمرين في اوروبا بزيارة الكويت لرؤيتها بأنفسهم. بدوره قال مساعد المدير العام لشؤون تنمية الاعمال في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر محمد يعقوب ان لدى الكويت الكثير من الفرص مؤكدا في الوقت نفسه “الحرص على الحصول على الشركاء المناسبين من أجل زيادة الكفاءة في السوق”.

واضاف أن الكويت تتطلع للحصول على الخبرات الفنية والتكنولوجيا الجديدة معتمدة في ذلك على نظام قانوني ومصرفي قوي وجيل من الشباب الناشط وموقع استراتيجي. ودعا في هذا السياق رجال الاعمال الاوروبيين للتفكير في الاستثمار وتوسيع انشطتهم في الكويت. من جانبها قالت العضو المنتدب لشركة (يورافكس) الأردنية لينا أبو الروس انها سعدت للغاية خلال زيارتها إلى الكويت الشهر الماضي وما جذبها اصالة البلاد وما يتمتع به الشعب الكويتي من أسلوب عمل”.

واختتمت الندوة بجلسة أسئلة وأجوبة طرح فيها المشاركون الأوروبيون عددا من الأسئلة حول مشاريع الطاقة والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي ومناخ الاستثمار في الكويت.

بدورهم أكد العديد من الخبراء البلجيكيين في مجال الاستثمار والمال حرصهم على توطيد وتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي مع دولة الكويت.

جاء ذلك في تصريحات متفرقة لـ(كونا) بعد مشاركتهم في منتدى الكويت الاقتصادي تحت شعار (رؤية الكويت لعام 2035) الذي بدأت فعالياته في العاصمة بروكسل امس الاثنين.

وقال الخبير البلجيكي في الاقتصاد والتمويل الإسلامي البروفيسور لورانت مارلير ان “الترويج في بلجيكا هو الترويج في جميع انحاء اوروبا لان بروكسل هي عاصمة اوروبا”.

واضاف ان المنتدى يتيح الفرصة لمعرفة وجهة النظر الكويتية ومعرفة قدراتهم الاقتصادية اذ ان المنتدى ضم متحدثين من ذوي الكفاءات العالية”.

واثنى مارلير وهو رئيس منظمة اهلية متخصصة في تقديم الاستشارات القانونية بشأن التمويل الاسلامي على الخطوات الكويتية في سبيل تحقيق رؤية الكويت لعام 2035. من جهته اعتبر الرئيس التنفيذي لمنظمة (فيتو ميدل ايست) وهي منظمة رائدة في اوروبا للابحاث والتكنولوجيا ارناود لاست ان المنتدى الاقتصادي هو بمثابة تعريف ومقدمة لدولة الكويت ورؤيتها لعام 2035.

واوضح ان المنتدى يعكس مدى طموح دولة الكويت ومثابرتها قائلا “عملنا ينشط بدول الخليج واننا نتطلع للاستثمار في مجال فعالية الطاقة”.

بدوره اعرب المستشار الاقتصادي والثقافي بسفارة بلجيكا في الكويت سام سيرفايس عن سعادته ان هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت اختارت بلجيكا لعقد المنتدى الاقتصادي وهو الاول في اوروبا.

وبين ان عقد المنتدى هو الخطوة الاولى لتعميق التعاون الاقتصادي مؤكدا السعي المشترك الى تعزيز التعاون الاقتصادي من خلال اتاحة الفرصة للشركات الكويتية الرائدة والكبيرة للتعاون مع الشركات البلجيكية. وقال المسؤول البلجيكي ان بلاده تتطلع للقيام بمهام اقتصادية في الكويت واتاحة الفرص للشركات البلجيكية للاستثمار فيها.

على صعيد متصل اوضح مسؤول في مؤسسة (بروكسل انفيست اند اكسبورت) كريستان بريديل ان المنتدى يعد فرصة حقيقية للشركات البلجيكية من اجل التعرف على دولة الكويت وهو اول خطوة حقيقية للاستثمار بالسوق الكويتي.

واكد نائب الرئيس التنفيذي لشركة الائتمان البلجيكية (كريديندو) نبيل جيجاكلي اهمية قيام الحكومة الكويتية باتخاذ التزامات قوية لضمان حماية الاستثمار الخارجي اضافة الى الانفتاح الاقتصادي.

واوضح ان المنتدى جذب الكثير من الاشخاص والمسؤولين الرفيعي المستوى ما يدل ان بلجيكا تعد حليف قوي وتتمتع باقتصاد منفتح. ونظم منتدى الكويت الاقتصادي تحت شعار (رؤية الكويت لعام 2035)الذي استمر ليوم واحد غرفة التجارة العربية البلجيكية اللوكسمبورغية بالتعاون مع سفارة الكويت في بروكسل وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت.