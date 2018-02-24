مسؤولون لبنانيون وفعاليات فنية هنأوا بالأعياد: للكويت وقفات مشرفة مع لبنان

بيروت – «السياسة»:

هنأ وزراء ونواب وفعاليات فنية وبلدية لبنانية في اتصالات مع “السياسة” الكويت اميرا وحكوما وشعبا بالاعياد الوطنية، مؤكدين انها الدولة الخليجية الوحيدة التي تساعد لبنان في جميع المجالات، كما انها وقفت بجانبه في احلك الظروف لاسيما في اعادة الاعمار عقب حرب تموز 2006.

وفي هذا السياق، اعتبر وزير الدولة لشؤون النازحين السوريين معين المرعبي أن الكويت بلد شقيق وعزيز على اللبنانيين، وبين الشعبين اللبناني والكويتي حب متبادل يفوق كل وصف.

واضاف: الكويت لها وقفات مشرفة مع لبنان في كل الظروف العصيبة التي مرت به، كما أن لبنان وقف إلى جانب الكويت في الظروف المشابهة.

وقال: عندما نلتقي بأي شقيق كويتي منهم، نرى البسمة على الوجوه، وعندما نعلم أنهم عادوا إلى لبنان نعتبر عودتهم فألاً حسناً، مشيرا الى ان لبنان لا ينسى تضحيات الكويت ومساهمته بإعادة الاعمار، بعد حرب تموز 2006 وبناء ما خربه العدوان الإسرائيلي على لبنان للكثير من القرى والبلدات التي تهدمت، إضافة إلى بناء المدارس والمستشفيات التي لا يمكن أن ننساها.

من جانبه عبر عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب أنطوان سعد، عن شعوره بالاعتزاز بالعيد الوطني الكويتي، مهنئاً الكويت أميراً وحكومةً ومجلس أمة وشعباً، بأحر التهاني وأطيب التمنيات.

وذكر ان الكويت وقفت إلى جانب لبنان بكل إباء، ولم تبخل في كل تاريخها عن تقديم كل ما يلزم لإعادة الإعمار، ومد يد العون في جميع المجالات.

وقال: لقد رأينا كيف كان الاستقبال الرائع الذي لقيه رئيس الجمهورية ميشال عون في زيارته إلى الكويت، مضيفا إنها الدولة الخليجية الوحيدة التي تساعد لبنان في كافة المجالات، والتي كان آخرها المساعدة في إعادة تأهيل أوتوستراد كسروان، من يسوع الملك إلى فاريا وكفرذبيان. ومن هذا المنطلق نتمنى للكويت دوام التقدم والازدهار والنمو.

في السياق نفسه هنأ رئيس «حزب الوطنيين الأحرار» النائب دوري شمعون أمير الكويت ومجلس الأمة والحكومة والشعب الكويتي، بأصدق التهاني وأطيب التمنيات، مؤكدا ان الكويت دولة عربية شقيقة وقفت إلى جانب لبنان في أحلك الظروف، ولم تبخل بتقديم المساعدات المالية والعينية لبناء ما تهدم.

وتمنى عضو «كتلة المستقبل» النائب عاصم عراجي للكويت وللشعب الكويتي الشقيق بمناسبة العيد الوطني دوام التقدم والازدهار، واستعرض كل المحطات المشرفة التي وقفتها الكويت إلى جانب لبنان، منذ أن كان سمو أمير الكويت رئيساً للجنة الإنقاذ العربية الذي عمل بكل جد وإخلاص، لوقف الحرب الأهلية ومنذ ذلك الحين لم يتوقف الدعم الكويتي للبنان، إضافة إلى ألوف العائلات اللبنانية التي تعيش في الكويت.

وحيّا النجم العربي وليد توفيق الشعب الكويتي وتقدم منه بالتهاني بمناسبة العيد الوطني، داعيا له بدوام الازدهار والاستقرار، كما حيّت الفنانة نجوى كرم الشعب الكويتي الشقيق وتمنت له المزيد من النمو والتقدم ولسمو الأمير دوام الصحة والسعادة.

وأعرب رئيسا بلدية عاليه وبحمدون المحطة وجدي مراد وأسطه أبورجيلي عن شعورهما بالاعتزاز بمناسبة العيد الوطني الكويتي، وطالبا بعودة الأشقاء الكويتيين إلى بلدهم الثاني لبنان للاصطياف الصيف المقبل