مسؤول أمني رفيع ينشق عن الحوثيين

عدن – أ ش أ:

أكدت مصادر أمنية يمنية، انشقاق مسؤول أمني رفيع عن ميليشيات الحوثي، ونجاحه في الإفلات من قبضتهم، والمغادرة عبر عدن إلى خارج البلاد.

وقالت المصادر أول من أمس، إن مدير شؤون الضباط في وزارة الداخلية بحكومة الحوثيين العميد الركن فايز غلاب انشق عن الميليشيات وتمكن من مغادرة صنعاء.

وأضافت إن غلاب وصل إلى عدن، قبل أن يغادرها متوجهاً إلى الأردن، بتنسيق مع الحكومة الشرعية.

وكان المتحدث باسم القوات الجوية المعين من ميليشيات الحوثي العميد جميل المعمري أعلن في وقت سابق انشقاقه وانضمامه إلى الجيش الوطني.