مسؤول أمني رفيع ينشق عن الحوثيين

عدن – أ ش أ:
أكدت مصادر أمنية يمنية، انشقاق مسؤول أمني رفيع عن ميليشيات الحوثي، ونجاحه في الإفلات من قبضتهم، والمغادرة عبر عدن إلى خارج البلاد.
وقالت المصادر أول من أمس، إن مدير شؤون الضباط في وزارة الداخلية بحكومة الحوثيين العميد الركن فايز غلاب انشق عن الميليشيات وتمكن من مغادرة صنعاء.
وأضافت إن غلاب وصل إلى عدن، قبل أن يغادرها متوجهاً إلى الأردن، بتنسيق مع الحكومة الشرعية.
وكان المتحدث باسم القوات الجوية المعين من ميليشيات الحوثي العميد جميل المعمري أعلن في وقت سابق انشقاقه وانضمامه إلى الجيش الوطني.
• التحالف دفع بقوة عسكرية كبيرة إلى حرض وأكد الدقة في ضرب الأهداف الحوثية عدن –
عواصم – وكالات: أكد نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، إن بلاده ستنسحب من الاتفاق ا
لندن – وكالات: في ظاهرة لم يألفها اللندنيون لدى زيارات أهم زعماء العالم لعاصمته
*نحن لا نملك أفضل سجل في حقوق الإنسان لكننا نتحسن وأحرزنا تقدما كبيرا في وقت قصير *ف
أوضحت سفارة المملكة العربية السعودية لدى تركيا، تصريح ولي العهد السعودي الأمير مح