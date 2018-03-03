بعدما ثبّتت إيران أقدامها في كل من العراق وسورية من خلال التدخل العسكري والنفوذ السياسي الأمني والسياسي والثقافي الذي أنفقت عليه مليارات الدولارات، تتجه الآن نحو جني ثمار هذا التدخل على حساب شعوب دول المنطقة التي تتدخل فيها، حيث أعلن أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني محسن رضائي، أن بلاده “ستستعيد كل دولار أنفقته في سورية والعراق وفي كل مكان”.

جاءت كلمة رضائي، القائد السابق للحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء الماضي، خلال ملتقى لتكريم قاسم سليماني، قائد فيلق “القدس”، الجناح الخارجي للحرس الثوري الإيراني والمصنف على لائحة الإرهاب الأميركية.

وهاجم رضائي من يطالبون بخروج قوات إيران وميليشياتها من العراق وسورية، بحسب وكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني قائلاً “إننا نتبع تحقيق مصالحنا إلى جانب الدعم الذي نقدمه لسورية والعراق، وهو دعم عسكري واستشاري، ويركز على نقل التجارب والخبرات العسكرية”.

وأضاف “لو نعطي دولاراً واحداً لأحد، نقبض ثمنه ونثبت أقدامنا بذلك، وإن دعمنا إنساني وقومي، وأتأسف لأن مقاتلينا هناك، لكننا لا نمتلك صناعات ولا اقتصاد هناك في سورية”.

وكشف أن إيران استخرجت مناجم الفوسفات بمقدار مساعداتها المالية لسورية، وتحاول الاستثمار في الصناعة والزراعة في سواحل المتوسط لجني المليارات.

من جهة أخرى، كشف السفير التركي السابق لدى باريس وطرابلس أولوتش أوزولكير عن تفاصيل اجتماع سري، عقد يوم 11 يناير الماضي في واشنطن، شاركت فيه خمس دول.

وقال أوزولكير، لوكالة “سبوتنيك” الروسية إن ممثلي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والسعودية والأردن ناقشوا خلال الاجتماع تفاصيل إعادة رسم حدود الشرق الأوسط وتقسيم سورية إلى مناطق نفوذ ضمن إطار الستراتيجية الشرق أوسطية الجديدة.

وأضاف إن تفاصيل الاجتماع السري كشفت لصحافيين فرنسيين نشروها تحت عنوان “Syrie Leaks” بفضل سجلات السفير البريطاني، وتم الاتفاق حينها على عقد اجتماع جديد يوم 23 يناير الماضي ما يشير إلى الرغبة في جعل هذه الاجتماعات دورية.

وأشار إلى أن المشاركين في الاجتماع اعترفوا بأن الولايات المتحدة تبحث باستمرار عن ذريعة للبقاء في سورية والشرق الأوسط، مضيفاً إن ممثل الولايات المتحدة أكد ضرورة استمرار وجود القوات الأميركية في سورية، مشددا على أن أحد الأهداف الرئيسية لواشنطن هو منع التعزيز الجيوسياسي الإيراني بالمنطقة.

وأعلن اوزولكير أن البلدان الخمسة المشاركة في الاجتماع تطرقت للحديث عن أربع قضايا عالمية، أولا، ممثل الولايات المتحدة أكد أن إنتاج الأسلحة النووية الصغيرة قد يفتح الطريق أمام استخدامها في الصراعات الإقليمية، ثانيا، تمت مناقشة “خريطة الطريق”، تنص على اتخاذ إجراءات ضد روسيا والدول الأخرى، التي تشكل خطرا على حلف شمال الأطلسي، ثالثا، الحديث عن احتمال زيادة الهجمات الإسرائيلية على إيران، رابعا، مناقشة المسألة الكردية ودورها في تفاقم التوتر بين أنقرة وواشنطن.