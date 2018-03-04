مسؤول إيراني في دمشق

طهران – د ب أ:
وصل كبير مساعدي الخارجية الايرانية في الشؤون السياسية الخاصة حسين جابري انصاري على رأس وفد أمس، الى دمشق.
وذكرت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية أن أنصاري سيبحث خلال الزيارة مع كبار المسؤولين السوريين في أحدث التطورات المتعلقة بعملية أستانة، ومفاوضات جنيف ونتائج مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي.
وكان أنصاري زار دمشق قبل نحو شهر، والتقى الرئيس السوري بشار الاسد ووزير الخارجية وليد المعلم ونائبه فيصل المقداد.
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