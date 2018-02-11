“مساعدة الطلبة” افتتحت مدرسة للنازحين بمخيم الخانق في صنعاء

أعلن رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة طلال العرب أن الجمعية افتتحت مدرسة بديلة للنازحين في مخيم الخانق في صنعاء باليمن والتي اضطر الكثير من أبنائها للنزوح عن مناطقهم نتيجة الظروف العصيبة التي فرضتها الحرب الدائرة في هذا البلد العربي منذ ثلاثة أعوام.

وأضاف العرب في تصريح صحافي أمس أن تمويل الجمعية لهذه المدرسة البديلة يأتي للتخفيف من معاناة النازحين اليمنيين، وإيماناً بأهمية أن يحصل أبنائهم على حقهم في التعليم مهما ساءت الظروف، وتراجعت الإمكانات المتاحة، لافتا الى ان مخيم الخانق الواقع في مديرية “نهم” التابعة لمحافظة صنعاء شهد نزوح أكثر من 1000 أسرة يعيش أبنائهم منذ عامين بلا تعليم.

وأوضح بأن مشروع مدارس الكويت البديلة في مخيم الخانق يهدف الي مساعدة نحو 500 طالب وطالبة متضررين بسبب الأوضاع الأمنية في اليمن من العودة إلى مقاعد الدراسة، وهو ما يعادل نحو 30% من الطلاب في المخيم موزعين على 10 فصول دراسية بديلة من الصف الأول الابتدائي الى الصف التاسع، وذلك في خيام ميدانية تحتوي على طاولات ومقاعد للدارسين الي جانب لوح التدريس “سبورة” ومصدر للطاقة يعتمد على الطاقة الشمسية ومطفأة حريق.

ولفت العرب إلى أن تكفل الجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة بدفع تكاليف تجهيز مدرسة مخيم الخانق البديلة يأتي تجسيداً لرسالتها الرامية إلى تمهيد طريق أمام جيل المستقبل من أبناء الوطن العربي نحو آفاق أوسع من التعليم والتحصيل والنجاح في مواجهة التحديات والمصاعب والحوادث التي تفاقم من تأثيرات شبح الجهل والفقر في أرجاء هذا الوطن، مشيراً إلى أن جمعية طالب العلم اليمنية ساهمت في تنفيذ وافتتاح المدرسة المذكورة في نوفمبر الماضي، في حين إضطلع إئتلاف صنعاء للإغاثة والتنمية بمهام التنفيذ الميداني.