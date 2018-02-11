رام الله – وكالات: توجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس، إلى موسكو، في زيارة رسمية تستمر عدة أيام، يلتقي خلالها بالرئيس فلاديمير بوتين، لبحث تداعيات قرار ترامب الأخير بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل، وبحث تشكيل لجنة دولية لرعاية عملية المفاوضات.

وقال مسؤول فلسطيني رفيع إن عباس يسعى للحصول على دعم من بوتين من أجل تشكيل “لجنة دولية لرعاية عملية المفاوضات”، بديلاً عن الرعاية الأميركية لعملية السلام.

وأضاف إن اللجنة التي تتطلع فلسطين لتشكيلها، تشبه اللجنة الدولية التي رعت الاتفاق النووي مع إيران.

وأشار إلى أن الجانب الفلسطيني يرغب في تشكيل لجنة دولية تضم روسيا والصين وإثنين من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، ودول عربية منها السعودية ومصر، وبمشاركة الولايات المتحدة، من أجل رعاية عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأوضح أن هذه الخطوات تأتي بعد رفض الفلسطينيين استمرار الوساطة الأميركية في المفاوضات مع إسرائيل.

من ناحية ثانية، توقع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع أن تشهد السجون الإسرائيلية انفجاراً وموجات متصاعدة من الاحتجاجات خلال العام الجاري، بسبب استمرار ممارسات الاحتلال التعسفية المعادية لحقوقهم الإنسانية والمعيشية.

وقال قراقع إن حملات الاعتقال الجماعية واستمرار الاعتقال الإداري وسياسة الإهمال الطبي والعزل الانفرادي وممارسة التعذيب والتنكيل بحق الأسرى وإصدار أحكام رادعة بحقهم في المحاكم العسكرية الإسرائيلية، ستولد انفجاراً في صفوف المعتقلين، وأن إسرائيل تصنع قنبلة من خلال أعمالها المخالفة للقوانين الدولية والإنسانية.

وأعرب عن قلقه بشكل خاص على حياة المئات من الأسرى المرضى، مرجحاً أن يشهد العام الجاري، سقوط شهداء في صفوفهم.

على صعيد آخر، اقتحمت قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال أمس، مصنعاً فلسطينياً لتصنيع أجهزة التكييف والتبريد في طولكرم، وكسرت بوابة الغرفة التي تضم سيرفرات “الداتا” المعلومات، واستولت عليها.

وتزامنت هذه العملية مع اقتحام قوة عسكرية أخرى بلدة عنبتا المجاورة للمصنع واعتقال شابين بينهما أسير محرر.

وقال مدير المصنع محمد جوهر “إنه تلقى اتصالاً هاتفياً من حرس الأمن في المصنع، بشأن اقتحام جنود الاحتلال المبنى”.

من جانبه، قال مدير الاقتصاد الوطني الفلسطيني كمال غانم إن الهدف من هذه العملية أن ينفذ الاحتلال جريمته بحق منشأة صناعية رائدة، مشيراً إلى أن “المصنع له شركات منافسة إسرائيلية، تعمل بمواصفات عالمية، ولها سوق خارجي، ومحلي منافس”.

وفي القدس، اقتحمت مجموعات من المستوطنين أمس، باحات المسجد الأقصى، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

وفي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال أمس، 13 فلسطينياً، بينهم سيدة، بزعم أنهم “مطلوبون أمنياً”.