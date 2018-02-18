“مسافر: حلب – اسطنبول” في سوق مهرجان “برلين”

يعرض فيلم “مسافر: حلب – اسطنبول” في سوق الفيلم الاوروبي وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ68 من مهرجان “برلين السينمائي الدولي”، المقامة حاليا.

يرصد الفيلم رحلة “لينا” و”مريم” اثناء هربهما من الحرب في سورية. “لينا” في العاشرة من العمر، فقدت عائلتها في الحرب، واضطرت لبدء طريقها الى تركيا مع شقيقتها الرضيعة وجارتهما “مريم”، بصحبة لاجئين اخرين، “لينا” ترغب في العودة الى الوطن، بينما تأمل “مريم” في الوصول الى اوروبا.

وكان فيلم “مسافر: حلب – اسطنبول” قد فاز بجائزة “افضل فيلم روائي طويل” وجائزة “افضل مونتاج” للمونتير احمد حافظ في المسابقة القومية للافلام الروائية الطويلة بمهرجان “البوسفور السينمائي” بعد عرضه في مهرجان “انطاليا” السينمائي الذي فاز فيه بجائزة “الجمهور”.

“مسافر: حلب – اسطنبول” من تأليف واخراج التركية انداش هازيندار اوغلو، وتقوم بطولته الفنانة صبا مبارك والطفلة روان سكاف، وباستثناء صبا، فكل فريق التمثيل في الفيلم لاجئون سوريون حقيقيون ويمثلون للمرة الاولى.