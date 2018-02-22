مساكن غير صالحة للسكن

سألت عضو الرابطة الوطنية للأمن الأسُري سعاد معرفي عن المساكن منخفضة التكاليف (منخفضة الايجار) الكائنة في المناطق النائية في الصليبية والفردوس والاندلس, هل هذه المساكن صالحة للسكن؟ ولماذا يتم حشر هذه الفئات في منطقة معينة؟ كما طالبت معرفي بتخصيص 10 ٪ من المشاريع الحكومية لصالح المرأة.
الوزارة أبلغت معظم المعلمين المشمولين بانهاء الخدمات كتبت ـ رنا سالم: تأكيدا لما ن
أعلن ديوان الخدمة المدنية عن ترشيح دفعة جديدة للعمل لدى الجهات الحكومية اليوم وذل
تكليف الباحثين بخدمات أكثر من مدرسة وعجز في المناطق التعليمية وديوان الخدمة يرفض
– تفعيل لائحة النظام المدرسي للتعامل مع المشكلات الطلابية في المدارس بشكل تربو
كتب – محمد غانم: تنسق هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع الميزان