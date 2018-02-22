مساكن غير صالحة للسكن

سألت عضو الرابطة الوطنية للأمن الأسُري سعاد معرفي عن المساكن منخفضة التكاليف (منخفضة الايجار) الكائنة في المناطق النائية في الصليبية والفردوس والاندلس, هل هذه المساكن صالحة للسكن؟ ولماذا يتم حشر هذه الفئات في منطقة معينة؟ كما طالبت معرفي بتخصيص 10 ٪ من المشاريع الحكومية لصالح المرأة.