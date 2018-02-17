مستثمر مجهول يشتري «بيتكوين» بـ 400 مليون دولار

اشترى مستثمر مجهول عملات إلكترونية بقيمة 400 مليون دولار، مع تعافي أداء العملات الافتراضية خلال الفترة الماضية. وقال «أندى هوفمان» مدير منصة «كريبتو جولد سنتر» عبر صفحته على موقع التواصل «تويتر، ، أن أحد الأشخاص اشترى عملة «بيتكوين» الإلكترونية في الفترة من 9 إلى 12 فبراير الجاري ليرفع حيازته من 55 ألف عملة إلى 96 ألف عملة. ومن المعروف أن تداولات العملات الإلكترونية تمنح المستثمرين سرية بشأن أسمائهم وتكتفي بكود يحمل رقم المستثمر. وشهدت العملات الافتراضية تعافياً ملحوظاً خلال الأسبوع الحالي، بعد أن تهاوت معظمها بنحو 50% منذ بداية العام الجاري.

وتراجعت «البيتكوين» أدنى مستوى 6 آلاف دولار في جلسة 6 فبراير الجاري، قبل أن تتعافى لتتجاوز 10 آلاف دولار اول من امس .