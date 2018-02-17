عواصم – وكالات:

حذر مستشار الأمن القومي الأميركي هربرت ماكماستر، أمس، من تزايد قوة شبكة وكلاء إيران في بلدان بالشرق الأوسط، مؤكداً أن الوقت حان للتحرك ضد طهران لزعزعتها المنطقة.

وقال ماكماستر، في تصريحات لقناة “سكاي نيوز” الإخبارية إن إيران تبني وتسلح شبكة قوية على نحو متزايد من الوكلاء في دول مثل سورية واليمن والعراق، مضيفاً “ما يثير القلق بشكل خاص هي شبكة الوكلاء هذه التي تكتسب المزيد من القدرة، فيما تزرع إيران المزيد من الأسلحة المدمرة في هذه الشبكات، وقد حان الوقت الآن للتصرف ضد إيران”.

وتحدث عن روايات للناس وصور تشير الى أن الرئيس السوري بشار الاسد ما زال يستخدم الأسلحة الكيماوية على الرغم من نفي ذلك، مضيفاً إن “حان الوقت كي تحمل جميع الدول النظام السوري والجهات الراعية له مسؤولية تصرفاتهم وتدعم جهود منظمة حظر الاسلحة الكيماوية”.

وأعاد إلى الأذهان تنفيذ الولايات المتحدة لهجوم بصواريخ موجهة على قاعدة جوية سورية في أبريل 2017 ردا على استخدام أسلحة كيماوية في سورية، من دون أن يذكر ما إذا كانت الولايات المتحدة تخطط بالتحديد لهجوم انتقامي جديد.

وأكد أن الاتهامات الجديدة من جانب لجنة التحقيق في التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأميركية الأخيرة أظهرت دليلا “لا يقبل الجدال” على تدخل موسكو في انتخابات 2016.

إلى ذلك، أكد وزير الخارجية الألماني سيغمار غابرييل أن الدول الأوروبية تعمل مع الولايات المتحدة حول سبل وقف تدخلات إيران في منطقة الشرق الأوسط.

وقال غابرييل في مداخلة أمام مؤتمر ميونخ للأمن، أول من أمس، إن الديبلوماسية المتعددة الأطراف تمكنت من حل أزمات مستعصية، حيث مكنت مفاوضات مجموعة “5+1” وإيران من التوصل إلى الاتفاق النووي الذي أبرم في منتصف يوليو 2016 في فيينا. “وقد حال الاتفاق النووي دون تزود إيران بالسلاح النووي”.

ودعا الولايات المتحدة إلى الحفاظ على الاتفاق النووي، كما دعا أيضا إلى إيجاد حل سلمي للنزاع في سورية، مضيفاً إن “السلام الدائم في سورية هو السبيل إلى وقف الهيمنة الإيرانية على المنطقة”.

من جهة أخرى، قال الرئيس الايراني حسن روحاني، أمس، إن بلاده ملتزمة بمتطلبات الاتفاق النووي الذي وقعته مع ست قوى عالمية العام 2015 لكبح برنامجها النووي.

وأضاف روحاني في نيودلهي “سنلتزم بما هو مطلوب منا، من السخف المساومة على اتفاق بعد التوقيع عليه”، مشيراً إلى أنه “اذا انتهكت الولايات المتحدة هذا الاتفاق فسترون أن أميركا ستندم على هذا القرار”.

ولفت إلى أن بلاده تلتزم دوما بعقود اتفاقاتها ما دام الطرف الاخر لم ينتهكها.

ووقع روحاني، ورئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي، 15 وثيقة للتعاون المشترك، منها اتفاقية للحد من الازدواج الضريبي، ومذكرة تفاهم لإلغاء تأشيرات دخول الدبلوماسيين لدى البلدين، إلى جانب مذكرات تفاهم في مجالات الزراعة والطب والتجارة.

جاء ذلك في اليوم الختامي لزيارة يجريها الرئيس الإيراني إلى الهند، والتي بدأها الخميس الماضي.