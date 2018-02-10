عواصم – وكالات: هاجم يحيى رحيم صفوي، المستشار العسكري الخاص للمرشد الأعلى للنظام الإيراني علي خامنئي، الإحصائيات غير الواقعية بشأن معدلات النمو الاقتصادي ونسبة البطالة وأسباب اندلاع الاحتجاجات في البلاد، التي تقدمها حكومة الرئيس حسن روحاني.

وقال إن “البعض ادعى من خلال تقديم إحصاءات غير واقعية، بأنه لدينا نموا اقتصاديا مطردا، بينما لا يرى الناس هذا على موائدهم يحدث”، متابعا “أو يقولون إننا خلقنا فرص عمل، في حين أن البطالة التي نراها تتسع، حيث في كل عائلة واحد أو اثنان من خريجي الجامعات عاطلان عن العمل”.

يذكر أن الاحتجاجات الشعبية الأخيرة أشعلت موجة من الخلافات بين أجنحة النظام الايراني وصلت إلى حد تبادل الهجوم والاتهامات بين كبار المسؤولين والشخصيات، وتحميل بعضها بعضا مسؤولية اندلاع الاحتجاجات في محاولة للهروب من استحقاقات الجماهير الغاضبة.

في غضون ذلك، نفت الرئاسة الايرانية أمس، عقد أي اجتماع سري بين الرئيس حسن روحاني وثلاثة نواب بالكونغرس الاميركي، خلال زيارة قام بها إلى نيويورك في العام 2013.

ونقلت وسائل الاعلام الايرانية، عن مسؤول قسم الاعلام في الرئاسة الايرانية برويز اسماعيلي، القول إنه “لا صحة لمشاركة الرئيس روحاني في حفل عشاء سري، حضره ثلاثة من اعضاء الكونغرس الاميركي”، موضحا أن “روحاني يلتقي خلال زياراته السنوية لمقر الامم المتحدة بنيويورك، مختلف الشخصيات السياسية والفكرية ولا توجد سرية في هذه اللقاءات، ولم يشارك إلا في حفل عشاء اقيم على شرف الجالية الايرانية المقيمة في أميركا”.

من جانبه، انتقد سفير إيران السابق لدى الأمم المتحدة بجنيف، علي خُرّم، موقف قادة عسكريين في بلاده تجاه عملية “غصن الزيتون” التركية بمنطقة عفرين السورية.

وقال إن تركيا تحدّ من نفوذ ودور أميركا في سورية، والانزعاج الإيراني غير مبرر، معتبرا الدور التركي يمنح بلاده فرصة للمناورة مع الولايات المتحدة، وتجنب خيار المواجهة المباشرة أو الانسحاب الكامل.

على صعيد متصل، أكد عضو هيئة التدريس في جامعة لانكستر البريطانية، الأكاديمي الإيراني عالم صالح، إن طهران لا تشعر بالارتياح حيال تزايد قوة تركيا.