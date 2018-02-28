مستشار رئيس تركيا: رؤية الكويت 2035 تجعلها هدفا للاستثمار

الكويت – كونا:

أكد كبير مستشاري الرئيس التركي وعضو المجلس الشعبي البروفسور ياسين أقطاي أهمية تطوير مشروعي “مدينة الحرير” و”الجزر الكويتية” في استقطاب استثمارات أجنبية ضخمة تعود فائدتها على الكويت والمنطقة.

وقال أقطاي في لقاء مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) امس بمناسبة زيارته الاخيرة للكويت إن المشروعين سيعملان على تعزيز الاقتصاد الإقليمي وجعل الكويت في مصاف الدول المتقدمة والمتميزة في تنوع اقتصاداتها المختلفة.

وأضاف أن رؤية دولة الكويت الاقتصادية الطموحة حتى 2035 (كويت جديدة 2035) تحتوي على رؤية مثالية ستجعلها هدفا للاستثمار والنمو والتطور وستجعلها بيئة خصبة للاستثمار وتحولها الى منطقة تجارية ضخمة.

وشدد على ان الشركات التركية جادة في الاستثمار في مشروعي مدينة الحرير والجزر الكويتية لاسيما في قطاعات البنى التحتية والطاقة والكهرباء ومشاريع النقل والاستثمار لافتا إلى استثمار الشركات التركية نحو سبعة مليارات دولار أميركي في مشاريع بالكويت خلال السنوات القليلة الماضية.

وأضاف اقطاي أن المؤشرات الأولية تؤكد نجاح الاستثمار والمشاريع القائمة في مشروعي مدينة الحرير والجزر الكويتية وذلك لاستنادهما على أرضية خصبة وصلبة مما سيجعلها مركزا ماليا كبيرا في السنوات المقبلة يستقطب ويحتضن الشركات الأجنبية.

وحول حجم التبادل التجاري بين البلدين أفاد بأنه بلغ نحو 1.5 مليار دولار أمريكي خلال عام 2017 دولار مشيرا إلى تضافر الجهود والمساعي بين الجانبين لتعزيز هذا التبادل وتطويره خلال السنوات المقبلة ليبلغ نحو ثلاثة مليارات دولار سنويا.

وأعرب عن شكره وتقديره لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد والحكومة الكويتية على الجهود الكبيرة المبذولة من جانبهم في تنظيم مؤتمر (إعادة إعمار العراق) وتجميع نحو 30 مليار دولار أميركي لاعادة اعمار العراق, لافتا إلى أنها خطوة مهمة تؤكد مكانة الكويت العالمية والإنسانية.

وحول (مؤتمر المجلس الأعلى لرجال الأعمال التركي في الشرق الأوسط والمنظمة العربية الأوروبية للبيئة) المزمع عقده في جنيف في يناير عام 2019 أفاد اقطاي بأنه سيشكل جسرا للتعاون والمبادرات والعمل بين رجال الأعمال الأتراك ونظرائهم الكويتيين بشكل خاص.

وأكد أن بلاده ستبذل كل الجهود لحشد رجال الاعمال الأتراك وباقي دول العالم للمشاركة في المؤتمر الذي سيشارك فيه نحو 3000 جهة وكيانات اقتصادية أجنبية للتعرف على الفرص الاستثمارية بما سيعود بالنفع على كل المشاركين.