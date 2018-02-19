د.حمود الحطاب

د. حمود الحطاب

لأن حفيدتي الصغيرة «وسمية» ذات التعليقات القوية قدأجرت عملية عظام في مستشفى الرازي مكللة بالنجاح بإذن الله وأجراها لها الطبيب الالماني الزائر فلقد اتيح لي فرصة مشاهدة مبنى المستشفى الجديد وأجنحة المرضى فيه، ولقد تفوق المستشفى بهذا القسم المكون من أكثر من عشرة طوابق على الكثير من المستشفيات الخاصة بل والمستشفيات في بعض الدول المتقدمة والتي ترسل الكويت مرضاها اليه وتصرف على علاجهم هناك ملايين الدولارات والدنانير.

غرف المرضى في الرازي الجديد المخصص للنساء متوفرة وواسعة والمعدات حديثة والمرافق الصحية في الغرف مناسبة وهناك مكان لمُرافق المريض وسرير كبير بعيد عن المريض نسبيا وشبابيك تطل على المناظر الخارجية ومصاعد حديثة متعددة . وكونترات طبية واسعة وممرات واسعة ولكن مع الاسف لا نظافة لشبابيك المستشفى كلها من الخارج ورغم هذا نقول وكل شيء يقول نعم هذه هي الكويت.

وياليت أموالنا التي تذهب هبات وقروضاً لبعض دول الانقلابات وبعض الجمهوريات المحتلة من قبل غزاة العنصرية؛ والتي «يهوس» شعبها ضد الكويت ليلا ونهارا يهوسون ضد الكويت ويتمنون غزوها؛ يا ليت أن تلك الأموال تصرف على مستشفياتنا ومدارسنا وسكن ابناء الشعب وشوارعه وحدائقه.

ونحن عائدون من المستشفى مررنا بدوار الأمم المتحدة الأجلح الأملح فقلت لزوجتي التي ترافقني في السيارة :ترى لو اعطوني ازرع هذا الدوار وردا فكم وردة سأزرع وبنفس الطريقة التي زرعت فيه الورد في احواض النخل الخارجية عند بيتنا ؟فقالت زوجتي : الدوار قد يحتاج لأكثر من مليون وردة . لأني زرعت في الحوض المربع مترين في مترين نحو ثلاثمئة وعشرين وردة مرصوصة ببعضها وزيادة ناهيك بالصخور الطبيعية وشجيرات اخرى .نعم هذا الدوار الاجلح الأملح يحتاج لثلاثة ملايين وردة في تقديري ايضا ترص فيه رصا ويتم اختيارها من اللون الأصفر الفاقع الذي يسر الناظرين .. يا مسؤولين : اشتروا لنا هذا الورد والسماد ونحن سكان قطعة 12 في الاندلس مستعدون لزراعة هذا الدوار الذي كان جميلا يوما وعلى مسؤوليتي ومن غير مقابل سنزرعه نحن سكان هذه القطعة وأمون عليهم أن اتكلم باسمهم …

تألمت من وجه الدوار الاجلح الاملح وقلت لزوجتي ونحن نتجاوز ذلك الدوار :ياليت أن بعضا من الملايين والمليارات التي تقدم معونات وقروضاً لناكري الجميل الذين يهتفون :»طبينا ديرتكم طبيناها «ويهتف طفلهم الذي ربوه على كراهية استقلال الكويت في يوتيوب نجس ليقول :ان الكويت جزء لا يتجزأ من العراق وأن الكويت مساحتها سبعة عشر كيلو متراً فقط.

الى اللقاء.

كاتب كويتي