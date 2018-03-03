مستشفيات ومراكز طبية وفنادق وشركات تجارية تطالب بحلول سريعة لاستكمال طلبات التوظيف الجديدة

•77 ألف موظف فلبيني في القطاع الخاص معظمهم يعمل في قطاعات الفنادق والمطاعم وشركات التجهيزات الغذائية

• عدم التوصل لحلول سريعة وواقعية قد يخلق حركة من الارباك في العديد من القطاعات و”التجزئة” المتضرر الأكبر

• نسبة العمالة الفليبينية في بعض الشركات تصل إلى 90٪ وغالبيتها متخصصة ومدربة وتقدم خدمات نوعية ومحترفة

كتب ناجح بلال ورباب الجوهري:

تشهد قضية العمالة الفلبينية في البلاد تصعيداً مستمراً على خلفية تطورات متسارعة فرضت تحركات ديبلوماسية مكثفة بعد إعلان السلطات في مانيلا تعليق ارسال رعاياها للعمل في الكويت بسبب ما وصفته بـ”الانتهاكات التي تتعرض إليها بعض العمالة”، وفي الوقت الذي تترقب به الأوساط التجارية والاقتصادية حلولا جدية وواقعية لعودة الأمور الى صوابها، علت أصوات التجار وأصحاب الأعمال في قطاعات اقتصادية مختلفة مطالبة بتسريع الجهود وحلحلة المشاكل العالقة للحد من التداعيات السلبية التي قد تنجم عنه خصوصا وان كثير من القطاعات التجارية بما فيها التجزئة والمستشفيات والمراكز الطبية والمطاعم والفنادق وشركات المواد الغذائية وغيرها تعتمد بشكل كبير على القوى العاملة الفلبينية نظرا لما تتمتع به من مواصفات تؤهلها للعمل في شتى المجالات.

وتحتل العمالة الفلبينية الترتيب السادس ضمن قائمة جنسيات التي تعمل بالكويت وفق احصاءات الادارة المركزية للاحصاء،وبعيدا عن حجم وتأثيرات العمالة الفلبينية المنزلية العاملة في الكويت المقدرة ب165 ألفاً تقريبا هناك عمالة فلبينية اخرى يعتمد عليها القطاع الخاص الكويتي بلغ تعدادها حسب معلومات الادارة المركزية للاحصاء 77الف خلال العام الماضي معظمهم يعملن في الفنادق والمطاعم والتجهيزات الغذائية والقطاعات الاقتصادية الخاصة الاخرى

علما ان تعدادهم وفق الادارة المركزية للاحصاء في منتصف 2015 كان 72٫36 ألف عدد الذكور منهم 35207 والاناث 37189.

اشارت المصادر لـ” السياسة : الى ان قطاع الفنادق وحده يضم مالايقل عن 7200فلبيني اغلبهم من الاناث مؤكدا انه في حال سحب هذه العمالة سيتضرر القطاع الفندقي الذي يعاني اصلا من شح العمالة المدربة والمتخصصة.

وعلى صعيد قطاع المطاعم والتجهيزات الغذائية فتضم حسب المصادر حوالي 12الف فلبيني اغلبهم في المطاعم الراقية ذات العلامات المعروفة عالميا فضلا عن جملة المطاعم الفلبينية المنتشرة في الكثير من المراكز التسويقية ولا يخفى ان سحب تلك العمالة من السوق المحلي او تقليصها سيوجه ضربة قاصمة لقطاع المطاعم الذي يعتمد بالدرجة الاولى على العمالة الفلبينية لمهارتها من جانب ولتدني رواتبها من جانب آخر.

ويقول مصدر في احدى شركات التوظيف لـ”السياسة”، أن الكثير من المستشفيات والمراكز الطبية والفنادق وشركات قطاع التجزئة ينتظرون على أحر من الجمر التوصل إلى حل مقبول ، لاستكمال طلبات توظيف أعداد كبيرة من العمالة الفليبنية، والتأخير الناجم عن خطر ارسالها إلى الكويت يسبب ضررا للعمليات التشغيلية وارجاى للمؤسسات نفسها.

كما يزاول مالايقل عن 11الف فلبيني اعمال اخرى في معاهد المساج والعلاج الطبيعي وفي محلات بيع مساحيق التجميل صالونات تجميل النساء.

وهناك مالايقل عن 2500 فلبيني يعملون في قطاع معارض الحلويات والشيكولاتة ومن الصعب استبدالهم بعمالة أخرى نظرا للمهارة العالية التي يتمتعون بها في عدة مجالات ولاجادتها اللغة الانكليزية واللغات الاسيوية واستيعابهم للغة العربية بصورة اسرع من العمالة الاسيوية الاخرى خاصة وان معظم رواد هذه المعارض من الاوروبيين وفئات خاصة من الكويتيين من ذوي المستوى الرفيع وفي حال سحب تلك العمالة من الكويت سيكون هذا بداية لركود المنتجات التي تقدمها هذه المعارض نظرا لتمتع العمالة الفلبينية بقدرات تسويقية هائلة نادرا ماتتوفر في العمالة الاسيوية والعربية

وعلى صعيد المستشفيات الخاصة فهى تضم مالايقل عن 4000فلبيني يمتهنون التمريض وتضميد الجروح ويزاولون بعض الانشطة الاخرى وفي حال غيابهم عن هذا النشاط الطبي الخاص سيؤثر ذلك بالسلب على اصحاب المستشفيات الخاصة نظرا لقلة رواتب العمالة الفلبينية العاملة في هذا القطاع عن الجنسيات الاخرى.

كما ان هناك حوال 6000 فلبيني من مشغل المصانع والماكينات في وهناك ما لا يقل عن 2000 فلبيني يعملون في الحرف والأعمال ذات الصلة بالصناعات المختلفة

وبما إن هناك شريحة من العمالة الفلبينية تجيد التعامل مع التقنيات الحاسوبية والوسائل التكنولوجيا هناك ما لايقل عن 1500فلبيني يعملون في هذا المجال وتبين المصادر ان الغالبية من العمالة الفلبينية الاخرى تعمل في مهن مختلفة كالصيد وفي تجارة التجزئة وفي مكاتب حجوزات الطيران وفي بعض المرافق الاخرى.

وتشير دراسات اقتصادية الى ان الوافد الفلبيني هو الاقل تحويلا للمال إلى بلاده عند مقارنته ببقية الجنسيات الاخرى التي تعيش على ارض الكويت وبقية دول مجلس التعاون الخليجية حيث يبلغ متوسط تحويلاتهم 800 مليون دولار سنويا.