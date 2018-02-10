مستهتر «الصباحية» سقط بقبضة أمن الأحمدي

كتب- منيف نايف:
أحال رجال دوريات أمن الاحمدي الى نظارة المرور شابا خليجيا دأب على الاستعراض بمركبته وتعريض حياته وحياة الآخرين للخطر في منطقة الصباحية وجرى حجز مركبته.
وبحسب مصدر أمني فإن رجال أمن الاحمدي وخلال تجوالهم في منطقة الصباحية شاهدوا قائد مركبة يستعرض بسيارته «الوانيت» فتمت ملاحقته وتضييق الخناق عليه قبل ان يحاول الهروب وأحيل الى نظارة المرور والمركبة الى الحجز.
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