المعلمات لا يتقن التحدث وغير متمكنات من اللغة وصحيفة تخرجهن ضعيفة جداً

سياسة القبول في “التطبيقي” سبب المشكلة فالهيئة تقبل خريجات “العلمي” في التخصص ولم يدرسنه في الثانوي

857 معلمة سجلت في التخصص بكليات الهيئة وهو يفوق ضعف ميزانية المناطق التعليمية

كل من يرسبن في تخصصات أخرى يذهبن الى اللغة الفرنسية للحصول على مكافأة التخصص النادر

مطالبات بوقف القبول في تخصص الفرنسي وابتعاث الراغبات الى فرنسا للتمكن من اللغة

كتبت – رنا سالم:

تلقت “السياسة” شكاوى واتصالات عدة من اولياء امور طالبات في الثانوية حول تدني مستوى معلمات اللغة الفرنسية في المدارس الثانوية ببعض المناطق التعليمية خاصة في مستويي القراءة والفهم لمحتوى الدروس وبالتالي لا يستطعن ايصال المعلومة.

وفي هذا السياق اكدت مصادر تربوية مطلعة لـ “السياسة” ان مستوى الغالبية العظمى من معلمات اللغة الفرنسية لا يصلحن للتدريس لعدم المامهن باللغة الفرنسية لاسيما انهن غير متمكنات من التحدث بها باتقان الا قلة قليلة بسيطة حصلن على اختبارات مستوى كالتوفل ولا تزال صحيفة التخرج الخاصة بهن ضعيفة جدا حيث انهن لم يحصلن على القدر الكافي من المواد الاجبارية التي تمكنهم من التحدث بطلاقة.

وذكرت المصادر ان هذه الازمة سببها خلل يتعلق بسياسة قبول الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتي تسمح بقبول خريجات الثانوية العامة في القسمين العلمي والادبي بقسم اللغة الفرنسية رغم ان المادة لا تدرس سوى في القسم الادبي فقط كما لا تشترط وجود سنتين للقبول في التخصص كما هو معمول به في جامعات العالم.

طالبات يصلحن أخطاء المعلمات!

وبينت المصادر ان الكثير من المعلمات يحفظن الدروس ثم يسمعونها الى

الطالبات ويخطئن في تصريف الافعال وغير متمكنات من قراءة الدروس، مشيرة في الوقت نفسه الى ان بعض الطالبات ذوات المستويات الجيدة في في المادة يصححن اخطاء بعض المعلمات اثناء شرح الدروس باصلاح الطالبات الملمات باللغة الفرنسية لخطأ المعلمات اثناء شرح الدروس.

تخبط في سياسة القبول

واشارت المصادر الى وجود تخبط في سياسة القبول بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي حيث ان تخصص اللغة الفرنسية يسمح بقبول اعداد مبالغ فيها من المعلمات في هذاالتخصص، حيث سجلت 857 معلمة على الرغم من ان ميزانية المناطق التعليمية تتضمن 410 من المعلمين ورؤساء الاقسام رجالا ونساء وبالتالي فان اعداد المتخرجات سنويا اكثر من الحاجة لا سيما ان الاعداد التي قد تحتاجها الوزارة سنويا في هذا التخصص تتراوح ما بين 10 الى 15 معلمة فكيف سيتم توزيع كل هؤلاء المعلمات الخريجات على المدارس؟!

الراسبات يدخلن فرنسي

ولفتت المصادر الى ان الهيئة تقبل كل من «هب ودب» في هذا التخصص فكل من يرسبن في اختبارات التخصصات الاخرى يسمح بقبولهن في تخصص اللغة الفرنسية رغم ان تخصص اللغة الفرنسية يحتاج الى وجود اساس لغوي قوي كاللغة الانكليزية يبدأ من المدرسة ثم التمكن من اللغة قبل دخول الجامعة عبر الحصول على اختيار مستوى كاختبار التوفل او السفر الى فرنسا للحصول على اختبارات «الدلف والدالف» لمدة عامين، الا ان خريجات المدارس لا يحصلن سوى على مبادئ لا تمكنهم من اجراء حوار فكيف يستقبلهم التطبيقي دون تمكن لغوي لدراسة الحضارة والتاريخ وغيرها من الامور باللغة الفرنسية؟!

خريجات بمستوى صفر

واضافت المصادر ان خريجي الثانوية يحصلون فقط على 280 ساعة خلال عامي الدراسة فكيف يتم قبول الطالبات كمعلمات في تخصص لغوي بمستوى «صفر» مشيرة الى ان اغلب الراغبات في التخصص يرغبن فقط في الحصول على مكافأة التخصص النادر والكادر التعليمي!

واشارت المصادر الى ان الهيئة العامة للتعليم التطبيقي يوجد لديها 4 دكاترة في تخصص الفرنسي فقط وتنتدب اليها معلمين ومعلمات من المدارس الحكومية لتدريس الفرنسي في الفترة المسائية كلغة ثانية وليس كلغة اولى متسائلة هل يصلح المعلم متدني المستوى لتخريج طالب اكاديمي قادر على تدريس اللغة الفرنسية وهو غير متقن لها؟! وهل يمكن فتح تخصص ليس له مقومات صحيحة ومخرجاته ضعيفة!

لن يرسب احد

واستغربت المصادر ان تخصص اللغة الفرنسية بالتطبيقي لا يوجد به رسوب فالوقت الذي توجد فيه نسبة رسوب بالتخصص بمعظم الجامعات العربية والعالمية رغم ان الغالبية العظمى من الدارسين لهذا التخصص في هذه الجامعات متقنين للتخصص قبل دخوله!

واقترحت المصادر عددا من الحلول لمواجهة الازمة تبدأ بوقف قبول الطالبات في تخصص اللغة الفرنسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي بهذا الشكل او ابتعاث الراغبات في دراسة التخصص الى فرنسا لدراسة اختبارات المستوى والتمكن من اللغة.

واضافت ان خريجي كلية الاداب جامعة الكويت يخضعون الى الاختبار ومقابلة شخصية تحدد مستواهم قبل تعيينهم في الوزارة الا ان خريجات كلية التربية في التطبيقي يتم تعيينهن مباشرة دون خضوعهن لاي اختبار لانهن تربويات!

معلمات حولوا لاداريات

وطالبت المصادر بتحويل الطالبات الدارسات في السنين الاولى بالتخصص الفرنسي الى تخصصات اخرى واجراء اختبار للخريجات مشيرة الى ان الكثير من المعلمات طالبوا بالتحويل الى اداريات بسبب عدم المامهن باللغة الفرنسية وعدم تمكنهم من التدريس.

غياب القرار

واضافت المصادر ان هذه الازمة اثيرت خلال العام الماضي الا انها تتفاقم عاما تلو الاخر ورغم علم قيادات التربية بالازمة منذ ذلك الوقت الا ان الوزارة لم تتخذ اي اجراء مطالبة وزير التربية د.حامد العازمي باتخاذ قرار جدي في هذه الازمة قبل ان تصبح كارثة تعليمية كبرى!