بيروت – الأناضول:

شكّلت نهاية تنظيم “داعش” الإرهابي وهزيمته في العراق، متنفسًّا لكلّ سكان المنطقة، لا سيما مسيحيو لبنان والشرق، الذي يحاولون لعب دور أكبر.

وفي هذا الإطار، قال نائب البطريرك الماروني، المطران بولس صياح، إن “المسيحيين موجودون، ويلعبون دورهم ليس فقط في لبنان بل على صعيد المنطقة، وتمثل القمة الروحية التي عقدت في ديسمبر الماضي في بكركي أكبر مثال على الدور المسيحي”، موضحا أن مسيحيي لبنان سباقون لطرح مشكلات المنطقة، وأزماتها ومحاولة إيجاد حلول، وقد جمعت البطريركية المارونية كل الشخصيات الإسلامية والمسيحية من أجل طرح مسألة القدس، وهذا يدل على التلازم بين المسيحيين ومشكلات المنطقة.

وتابع أن “الإرهاب يضرب الجميع، ولن يخيفنا فهو لم يستثن أحدًا، ولا نقف عند مرحلة واحدة من الزمن بل إننا نتطلع إلى الأمام”، معتبرا أن “أداء رئيس الجمهورية الماروني مميز باعتراف جميع قادة الدول، وظهر ذلك جليًا خلال أزمة استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري وطرح مسألة القدس”.

من جانبها، قالت مصادر سياسيّة، إن الشكوى المسيحية بعد انتخاب عون رئيسًا، وإبرام التفاهم بين حزب “القوات”، و”التيار الوطني الحرّ” كأكبر قوتين مسيحيتين، انخفضت، لأن المسيحيين عادوا إلى الحكم، وبدأوا يحققون مطالبهم، موضحة أن الوجود المسيحي يرعاه رئيس الجمهورية المسيحي والكتل والأحزاب المسيحية، ولا شك أن اندحار الإرهاب أرسى الطمأنينة في نفوس المسيحيين.

ويزور بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق، مار يوسف الأوّل، الفاتيكان، السبت المقبل، ويلتقي البابا فرنسيس، ويطلعه على أوضاع مسيحيي الشرق، والملفات الكنسية.

ويرافق البطريرك الكاثوليكي، راعي أبرشية بعلبك (البقاع) للروم الملكيين الكاثوليك المطران إلياس رحّال، الذي قال إن “التنسيق بين الكنائس الشرقية والفاتيكان قائم، وسنبحث مع البابا كل الملفات”، مشيرا إلى أن خطر “داعش” زال، وأبناء منطقة الشريط الحدودي الشرقي يعيشون بأمان ومتمسكون بأرضهم.

واعتبر أنه يتوجب على مسيحيي لبنان لعب دورهم الحقيقي، وأن يستعيدوا حقوقهم، فلا عودة إلى الوراء ولا تراجع عن الدور، مضيفًا “نحن نصف البلد”.

ورأى أنّه على المسيحيين أن يتحدوا، وأن يلعبوا دورًا جامعًا بين أبناء الطوائف.