مسيرة أحلام في كتاب سعودي

توضع حاليا اللمسات الاخيرة على كتاب يتناول مسيرة الفنانة الاماراتية احلام من الناحية الفنية والجوانب الانسانية في حياتها.
الكتاب يتم تحضيره من قبل الكاتب السعودي صالح السعيد، الذي وبحسب ما ذكر في حسابه عبر “تويتر” ان احلام نفسها لم تكن تعلم شيئا عن الكتاب، مضيفا: “بدأنا باللمسات الاخيرة من اول كتاب يتناول سيرة مطربة عربية برتبة ملكة الانسانية وقصة نجاح رغم كل العقبات والمصاعب، وجوانب فنية وانسانية من سيرة احلام، والكتاب يطرح قريبا.
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