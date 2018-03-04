مسيرة هزيلة لمنافس السيسي

نظم أعضاء حزب “الغد” الليبرالي مسيرة بوسط القاهرة، أمس، للدعوة لتأييد رئيس الحزب موسي مصطفي موسي رئيساً للجمهورية، ورفع أعضاء الحزب الذين لم يتجاوز عددهم 20 شخصا لافتات “موسي رئيساً لمصر”، و”انزل شارك”، لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقرر لها نهاية مارس الجاري.

وذكر الموقع الالكتروني لصحيفة “المصري اليوم” المصرية، أن حملة موسي أصدرت بيانا عرضت فيه مقترحات لتحسين، ودعم موارد نقابه المعلمين، وقال عادل عصمت المتحدث الرسمي إن “حملة المرشح الرئاسي تتقدم بـ20 مقترحاً مبدأيا لتحسين تعليم ابنائنا، وتأمل ان يتم فتح نقاش مجتمعي حولهم وتعد بإنفاذهم حال فوزها حاله ترحيب الرأي العام وخبراء التعليم بها”.