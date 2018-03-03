نظم “الأفنيوز” بالتعاون مع فرقة الجيش الكويتي للموسيقى العسكرية إحتفالية وطنية على امتداد المجمع اشتملت على مسير انطلق من خارج “إيكيا” وصولا إلى نهاية غراند أفنيوز في مشهد وطني جميل وسط حضور حافل من الزوار.

كما قدمت فرقة الجيش الكويتي الموسيقية في الفعالية، والتي تتألف من فصيلتين وهما “الفرقة النحاسية” “فرقة الغرب” أروع المقطوعات الوطنية والكلاسيكية أمام جمع غفير من الجمهور والذين ابدوا استحسانهم واعجابهم بالعرض الموسيقي العسكري في أجواء أمتلأت بالأهازيج والأغاني الوطنية.

وتأتي هذه الفعالية ضمن أنشطة وبرامج “الأفنيوز” الترفيهية التابع لشركة المباني والتي تحرص إدارته دوما على تنظيمها باعتباره من أكبر الوجهات للتسوق والترفيه في العالم، ولجذب المزيد من السياح الذين تواجدوا في الأفنيوز بشكل ملحوظ بالاضافة إلى خلق أجواء الفرحة بين الزوار ، وجعل الأفنيوز الوجهة التسويقية والسياحية الأولى المفضلة لدى كل أفراد العائلة .

وأعربت إدارة الأفنيوز في بيان صحافي عن سعادتها بما تراه من تفاعل مستمر من قبل الزوار مع هذه العروض وغيرها، مؤكدة حرصها على أن يقضي كل الزائرين أمتع الأوقات خلال تواجدهم في “الأفنيوز”.

ولفتت الى انها تنظم أنشطة وفعاليات على مدار العام وفقا لخطط مسبقة وبناء على الدراسات التي نقوم بها بين فترة وأخرى لاستطلاع احتياجات ورغبات الزوار.

وشكرت إدارة الأفنيوز مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة للجيش الكويتي على مشاركتهم الفعالة في تقديم وإنجاح هذه الفعالية وعلى جهودهم المثمرة التي ساهمت في نشر البهجة في قلوب زوار الأفنيوز.