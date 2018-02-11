بيروت – “السياسة”:

دعت مصادر وزارية لبنانية عبر “السياسة”، إلى “التنبه من الانعكاسات المحتملة للتطورات الميدانية التي حصلت على خط الجبهة الإسرائيلية – السورية، على صعيد الأوضاع على الحدود الجنوبية، في ضوء الممارسات الإسرائيلية العدوانية المستمرة ضد لبنان وسورية”.

وأكدت المصادر أن “الجيش اللبناني سيتعامل بالطريقة المناسبة مع أي عدوان إسرائيلي على الأراضي اللبنانية”، لكنها أشارت إلى أن “التقديرات لدى القيادة اللبنانية الرسمية، لا تشير إلى إمكانية قيام إسرائيل بمغامرة عسكرية ضد الأراضي اللبنانية، لأنها تدرك حجم الرد الذي ينتظرها، وبالتالي فإن المعطيات المتوافرة لدى بيروت لا توحي بالتصعيد”.

في سياق متصل، لم تستبعد المصادر عقد لقاء رئاسي في قصر بعبدا، اليوم، أو في الساعات المقبلة، في إطار توحيد الموقف اللبناني لمواجهة التهديدات الإسرائيلية، واتخاذ الموقف المناسب منها، بالتوازي مع الإجراءات العسكرية التي اتخذها الجيش للرد على أي عمل إسرائيلي يستهدف لبنان .

واعتبرت المستشارة الرئاسية ميراي عون الهاشم أن الاشتباك الجوي بين إسرائيل وسورية تطور لافت يجب التروي في الحكم على ارتداداته، واضعة مشاورات رئيس الجمهورية ميشال عون ومتابعته للتطورات، في إطار ترك الحدث يأخذ مجاله الطبيعي ودرس الرد، ليكون مناسباً مرتكزاً بذلك على ثابتة وحيدة هي الوحدة الوطنية التي وإن تعرضت للخطر خسر لبنان .

وسط هذه الأجواء، شهدت المناطق الحدودية استنفاراً مكثفاً للجيش الإسرائيلي الذي نشر على الحدود بطاريات صواريخ ومدفعية، في ظل تحليق مكثف للطائرات الحربية في الأجواء اللبنانية .

على صعيد آخر، اعتبر البطريرك بشارة الراعي أن السياسيين مسؤولون عن إفراغ خزينة الدولة، ولا يمكن ملؤها من دون مكافحة الفساد، مشيراً في عظته، أمس، من بكركي، إلى أن السياسيين يواصلون خلافاتهم وإساءاتهم المتبادلة واستعمال لغة الشارع.

وقال إنه على الدولة العمل على إخراج الفقراء من فقرهم وتعزيز القطاعات الواعدة، سيما قطاع النفط والغاز.