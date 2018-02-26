يوسف عبدالكريم الزنكوي

يوسف عبدالكريم الزنكوي

سنوات وسنوات انقضت من أعمارنا عبثا، لأننا كنا خلالها مرعوبين من مقولة (كل تقليد أعمى بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار). لهذا كنا نخاف أن نقلد أي شيء غربي نهارا جهارا، وإن كنا نرغب بممارسة إحداها فقد كنا نعملها من وراء ستار، أمور كثيرة مارسناها بالخفية خوفا من دراكولا شيوخ الدين وخوفا من البدعة والضلالة والنار. شيوخ الدين حرموا كل شيء على المسلمين لجهلهم بحقيقة الدين وبحقيقة ما جاء في القرآن، ولم يبق إلا التنفس ليحرموه علينا، ولكنهم لا يستطيعون التحكم به، وإلا لكانت تسعيرة التنفس بيد مشايخ الدين. حرموا كل شيء على المسلم إلا بفتوى أو بإذن منهم، حتى صار هذا المسلم المسير مهزوزا في سيره وغير واثق في خطواته. هؤلاء المشايخ جعلوا المسلم العادي يعتمد عليهم في كل خطوة أراد أن يخطوها، وقاموا بجره كالبهيمة حيثما شاؤوا حتى في زمن الإنترنت وغوغل وفي عصر الهواتف الذكية وفي حقبة التلفزيون والصحافة والإذاعة. بل إن هؤلاء المشايخ استغلوا هذا التطور التكنولوجي أسوأ استغلال ليقدموا خدماتهم الدينية في كل مكان وفي كل وقت وفي كل شيء حتى في تفسير الأحلام وفي الطبابة، وحتى خدمة توصيل الفتاوى للمنازل كانت طوع أيديهم.

أقنعنا هؤلاء المشايخ بالمثل الدارج (القناعة كنز لا يفنى) وبمقولة (لو جريت جري الوحوش غير رزقك ما تحوش) وبأن الرزق الحلال هو الكنز الفعلي. ولكن فجأة ومن دون سابق إنذار وجدنا أن الذي كان يعمل إماما وخطيبا ومؤذنا صار يملك الملايين – بالدينار وليس بالدولار – كيف؟ لا تدري، مع أن كثيراً منهم لا يقدر على إثبات أنها حلال. فلا نظاماً ضريبياً يحاسب قنوات إيرادات هؤلاء المشايخ ولا مجاري صرفهم أو إنفاقهم، على الأقل من أجل تطبيق مبدأ (من أين لك هذا) عليه، حتى صار أغلب المتخصصين في مجالات بيع الكلام الديني أغنياء. فأنت تدرس 16 سنة وتحصل على أعلى الدرجات العلمية وترتقي أعلى المناصب ولا تقدر على جمع مليون واحد، حتى لو كان راتبك 3 آلاف دينار، ولم تصرف منه فلسا واحدا طوال 30 سنة متواصلة، بينما هناك أكثر من إمام مسجد وأكثر من خطيب منبر وأكثر من مؤذن يملكون الملايين، كيف؟ لا تدري. هم لا يملكون شركات ضخمة، ولا اشتركوا في يانصيب، ولا حصلوا على إرث، فهل استملكوا أموال الزكاة أو الخمس مثلا؟ لا تدري، ولكن هذا ما حصل بالفعل مع أثرياء الدين على أرض الواقع.

سنوات في إثر سنوات ونحن نسمع الإسطوانة المشروخة حول تحريم البيع خلال فترات الصلوات الخمس، وفجأة صار البيع أثناء الصلاة حلالا. عقود من الزمن ومشايخ القرن العشرين يحرمون على الناس التصوير والتصفيق والتصفير على أنه تقليد أعمى للنصارى، من دون أن يأتوا إلينا ببرهان، ثم فجأة يصبح الحرام حلالا من دون سند أو إثبات ديني، هكذا على كيفهم. وفي كل عام يقفز مشايخ الدين إلى مسرح أحداث شهر فبراير سواء كان عيد الحب أو عيد استقلال أو عيد تحرير ليفسدوا على المحتفلين فرحتهم وبهجتهم، وليدوخونا بمقولة أن للمسلم عيدين فقط هما عيد الفطر وعيد الأضحى، مدعين أنه لا يجوز أن ينفق المسلم أمواله في الاحتفال بغير عيدي الفطر والأضحى، وأن عيد الحب وأعياد الاستقلال والتحرير تقليد أعمى للغربيين ولا يجوز للمسلم أن يشارك فيها بأي صورة من الصور.

هذا العام ولأول مرة يزداد حماس المحتفلين من المسلمين بعيد الحب ونفدت كميات الورود الحمراء كلها من السوق، بل إن محطات محلية شاركت في هذا العيد من دون اعتبار للمحظورات القديمة التي تبناها المتشددون خلال السنوات السابقة. لماذا ساد الصمت؟ هل صدرت فتاوى بهذا الخصوص لينقلب الحرام حلالا؟ ما الذي جرى حتى تغير المستور وأصبح مفضوحا؟ وكيف صار الممنوع مسموحا؟ وكيف تغيرت المفاهيم الدينية فجأة 180 درجة؟ لا أحد يدري، ولكن ما نعرفه جيدا أن «وعاظ السلاطين»(1) يحرمون ما لا تقدر أنت على تحريمه ويحللون ما لا تستطيع أنت أن تحلله، وما يردده البعض أنها مجرد مرحلة تاريخية تتغير مع تغير الأشخاص، ومرحلة يردد فيها شيوخ الدين «حشر مع الناس عيد الحب»، لتعود حليمة الفتاوى إلى عادتها القديمة، ولو بعد حين.

(1): «وعاظ السلاطين» من تأليف الباحث الاجتماعي العراقي الدكتور علي الوردي سنة 1954، يتناول أحداث التاريخ الإسلامي من الناحية الاجتماعية وموقف قريش من الدين الجديد، كما يدور الكتاب في إطار فهم الطبيعة البشرية المتغيرة من الناحية الاجتماعية خلال بعض الحقب التاريخية، والخلافات الأزلية الدائرة حول هذا الأمر بين أكبر مذهبين في الإسلام (السنة والشيعة) حتى اليوم.

إعلامي كويتي