كتب – ناصر الفضلي:

أكد فواز الحساوي رئيس نادي القادسية السابق انه سيتقدم بمشروع عمل خاص لتولي مسؤولية فريق كرة القدم بالاصفر لمجلس الادارة، ليكون مستقلا عن بقية الالعاب بالنادي. جاء ذلك على هامش الحفل الذي اقامه الحساوي لتكريم الاصفر بمناسبة حصوله على كأس ولي العهد، اول من امس، مشيرا الى ان العمل بالقادسية تشريف لا تكليف.

واوضح الحساوي انه ينتظر الحصول على موافقة مجلس الادارة لتنفيذ مشروعه الذي سيحول فريق الكرة الى ما يشبه بالكيان التجاري المستقل عن بقية الالعاب داخل النادي، الامر الذي سيضع الاصفر على بداية الطريق الصحيح للمشاركة في ابطال اسيا.

ومن المقرر ان يطرح مشروع الحساوي على اجتماع مجلس ادارة القادسية اليوم، وسط ترحيب واسع بالفكرة، سواء من قبل مسؤولي النادي او قطاع كبير من الجماهير التي تضع امالا عريضة على دعم الحساوي للنهوض بالفريق، بعد ان تكفل مؤخرا بصفقتي ضم خالد الرشيدي حارس مرمى السالمية والتعاقد مع المحترف الايفواري لاسانا ديابي بالاضافة الى دفع مستحقات الاردني احمد الرياحي المتأخرة.

وكان الحساوي قد رحب في بداية كلمته بأعضاء مجلس ادارة نادي القادسية والفريق الاول بمختلف اجهزته ولاعبيه وجميع الحضور مباركا حصول الاصفر على كأس ولي العهد الذي تحقق ثمرة جهود الجميع، مثنيا على ما قدموه من مستويات مميزة طوال مشوارهم في البطولة، كما اشاد بجماهير النادي المحبة والوفية للفريق ومؤازرتها ووقوفها الدائم خلف اللاعبين.

واضاف ان القادسية عود محبيه في كل عام على تحقيق البطولات والانجازات، منوها الى ان الفريق يمر في الفترة الحالية بظروف صعبة في مقدمتها الاصابات المتلاحقة ما ادى الى تراجع نتائجه بمسابقة الدوري، الا ان ابناء القلعة الصفراء قادرون على تجاوز وتخطي جميع الصعاب والمعوقات.

وطالب الحساوي الاجهزة القائمة على الاصفر واللاعبين ببذل قصارى جهودهم والمضي قدما نحو احراز كاس الامير كون جماهير النادي دائما ما كانت تطمح الى تحقيق المزيد من البطولات وعدم الاكتفاء ببطولة واحدة خلال الموسم.

من جانبه أثنى حسن ابو الحسن امين سر القادسية على بادرة الحساوي وقال : ان التكريم ليس مستغربا على الحساوي واسرته الكريمة سواء كان مسؤولا في النادي او خارج اسواره، كما رحب ابو الحسن بعودة الرئيس السابق للعمل في القادسية مجددا قائلا: نحن في نادي القادسية نعمل يدا واحدة عبر مجلس الادارة برئاسة الشيخ خالد الفهد ومن منطلق المحبة والتآلف ومبدأ التعاون المثمر لكل ما فيه خدمة ومصلحة وتطور جميع الالعاب في القادسية نحو الافضل ولتحقيق طموحات وامال جماهير الاصفر المحبة والوفية للناد .

وكان عدد من اعضاء مجلس ادارة القادسية قد حضر الاحتفال في ديوان الحساوي بالمسيلة ومنهم امين السر المساعد رفاعي الديحاني وامين الصندوق جمال النفيسي وسعود بوحمد والفنان عبدالرحمن العقل، كما قام الحساوي بتكريم المشجع المخضرم يونس الخنفر ورابطة جماهير النادي.