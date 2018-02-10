يتضمن جدول اعمال جلسة المجلس المقبلة المقررة الثلاثاء وعلى بند الاحالات مشروع قانون بالغاء القانون رقم 10 لسنة 2011 في شأن العناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما.

وجاء في مشروع القانون المكون من 7 مواد:

يلغى القانون رقم 10 لسنة 2011 وتؤول الى وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية كافة حقوق والتزامات الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما كما ينقل الى الوزارة الموظفون العاملون بالهيئة بذات درجاتهم مع احتفاظهم بمرتباتهم وميزاتهم المالية ويحظر على اي جهة رسمية أو اهلية طبع المصحف الشريف او استيراد اي اصدار منه الا بتصريح من وزارة الأوقاف والشؤون الاسلاميةويكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المحال والاماكن التي تتولى طباعة أو عرض المصاحف وضبط المخالفات وتحرير المحاضر واحالتها الى سلطات التحقيق المختصة ومع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف احكام المادة الثالثة بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة الاف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار مع مصادرة المطبوعات المخالفة وغلق المنشأة مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن سنة ويصدر وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون وعلى الوزراء – كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وجاء في المذكرة الايضاحية للمشروع انه انطلاقا من الدور الرائد لدولة الكويت واهتمامها بنشر الدعوة الاسلامية وما يرتبط بها من طباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما، فقد جاء هذا القانون ليعزز من دور وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية ويكلفها بتحمل مسؤولية هذا العمل الجليل بما لها من خبرات متراكمة وبما لديها من طاقات وامكانيات جاهزة تضمن القيام به على الوجه الاكمل وبجودة عالية وتكلفة مالية اقل وذلك تماشيا مع السياسة العامة للدولة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تقتضي حسن اداء العمل مع خفض الانفاق العام.