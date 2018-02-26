مشروع قانون يوسع صلاحيات المحاكم الإسرائيلية إلى الضفة

القدس – الأناضول:

صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، على مشروع قانون يوسع صلاحيات المحاكم الإسرائيلية، لتشمل أجزاء واسعة من الضفة الغربية، في خطوة يعتقد أنها تهدف إلى منع الفلسطينيين من تقديم شكاوى مباشرة إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية.

وذكرت صحيفة “جروزاليم بوست” الإسرائيلية أمس، إن مشروع القانون يوسع صلاحيات المحاكم إلى المنطقة المصنفة “ج”، التي تصل مساحتها إلى 60 في المئة من مساحة الضفة الغربية.

وأضافت “ما زال يتعين مرور مشروع القانون بقراءة تمهيدية ثم ثلاث قراءات في الكنيست قبل أن يصبح قانوناً ناجزاً”.

وأوضحت أنه “إذا ما أقر مشروع القانون، فإنه سيقلل دور المحكمة العليا الإسرائيلية إلى الحد الأدنى”.

وأشارت “سيتم التعامل مع الدعاوي القضائية ضد الإجراءات التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية في المنطقة ج بشأن هذه المواضيع، بنفس الطريقة التي تعالج بها القضايا داخل إسرائيل”.

من جهتها، ذكرت وزارة العدل الإسرائيلية أن أحد الاهداف الرئيسية هو القضاء فعلياً على “الخط الاخضر (حدود العام 1967) في المسائل المتعلقة بالقضايا القانونية”.