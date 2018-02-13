كرم نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد وبحضور وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي، مدير مديرية التعليم العسكري العقيد الركن ناصر علي وعددا من ضباط المديرية لتميزهم في إعداد وتخريج دورات الحرس الوطني خصوصا دورة المستجدين الأغرار رقم 48 والدورة الأولى للقوات الخاصة.

ونقل الشيخ مشعل الأحمد للمكرمين تحيات سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني، وأثنى على مستويات الخريجين وقدرتهم على استيعاب المحاضرات النظرية والتدريبات العملية وهو ما تجلى في حفلهم الذي خرج في أبهى صورة، واشاد بما تخلله الحفل من عروض عسكرية وفقرات متميزة عكست المستوى المتطور لمنظومة التدريب في الحرس الوطني، إضافة إلى الجانب المعنوي المتمثل في تكريس صفة الوفاء للقادة والزملاء من خلال تنكيس السلاح لذكرى وكيل الحرس الوطني السابق الفريق ناصر الدعي، والحارس وطني تحت التدريب عبدالله سالم.

وأكد الشيخ مشعل الأحمد على الدعم اللامحدود من القيادة العليا للحرس الوطني لتطوير أساليب التدريب ومواكبة المستجدات الحديثة في المناهج العسكرية حتى يظل الحرس الوطني في مسيرته على درب التميز وهو يؤدي دوره التاريخي في مساندة الجيش والشرطة ومؤسسات الدولة. مشيرا إلى المضي قدما في تطبيق وثيقة الأهداف الستراتيجية 2020 «الأمن أولا» ، الساعية إلى الارتقاء بالعنصر البشري.

حضر التكريم قائد العمليات والخطط اللواء الركن فالح شجاع، ومدير ديوان نائب رئيس الحرس الوطني اللواء جمال ذياب وعدد من القادة والضباط.