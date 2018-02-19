اعرب نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح عن اعتزازه البالغ وتقديره الكبير للجهود المخلصة التي يبذلها سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد والانجازات العديدة التي حققها على مدى تاريخه السياسي الممتد منذ مطلع الستينيات من القرن الماضي.

وقال الشيخ مشعل الأحمد في تصريح الى (كونا) امس بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لأداء سمو ولى العهد القسم امام مجلس الامة في العشرين من فبراير عام 2006 ان سموه حفظه الله يتمتع بصفات القائد المتميز الذي يجمع بين الحزم والشدة والعطف والتسامح والقدرة على مواجهة التحديات والمواقف الصعبة بحكمة وصلابة.

وأضاف ان سمو ولي العهد نشأ في بيت الحكم وعايش حكام الكويت وحكمائها وكان قريبا من قادتها فاكتسب الخبرة الواسعة والحكمة المميزة وتمرس في الحكم وتقلد الكثير من المناصب الهامة وكان له في كل موقع ومنصب بصمات واضحة وانجازات كبيرة.

وأشار الشيخ مشعل الأحمد إلى الإنجازات الكبيرة وغير المسبوقة التي حققها سمو ولي العهد في كل من محافظة حولي ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع ووزارة الشؤون الاجتماعية والحرس الوطني إضافة إلى دوره الفاعل والمؤثر في مختلف الاحداث التي شهدتها الكويت.

وأوضح نائب رئيس الحرس الوطني أن ما يتحلى به سمو الشيخ نواف الأحمد حفظه الله من صفات شخصية متميزة كان لها اكبر الأثر في النجاحات الكبيرة التي حققها سموه في الكثير من المواقع التي عمل بها والمسؤوليات التي تحملها والمناصب التي تبوأها.

وقال لقد عرف سموه بعشقه الشديد للكويت التي لا يقدر على مغادرتها أو البعد عنها وحبه لأهلها وحرصه الدائم على التواصل معهم ومشاركتهم مناسباتهم وافراحهم ومتابعة احوالهم والانصات إلى مشاغلهم ومشاكلهم.

وأكد الشيخ مشعل الأحمد في ختام تصريحه أن سمو ولي العهد يتميز بدماثة الخلق وطيب المعشر والقلب وصفاء السريرة والتواضع الجم وحب الخير وكره الظلم والترفع عن الصغائر والبعد عن الضغائن والعفو عند المقدرة مشيرا الى أن سموه قائد ناجح اجمع على حبه كل أبناء الوطن.