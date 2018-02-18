استقبل نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد في ديوانه بالرئاسة العامة للحرس الوطني عددا من ضباط ومنتسبي الحرس الوطني المتميزين في المجال العلمي والمتفوقين بالدورات وأصحاب الإنجازات .

وكرم معالي الشيخ مشعل الأحمد كلا من المقدم الركن فايز مدوخ الذي اجتاز دورة القيادة والأركان في دولة قطر ، والمقدم صيدلي عبدالرحمن صغير الحاصل على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف في دورة طبية بالجيش الأميركي، والرائد الركن فهد ساير لاجتيازه دورة القيادة والأركان في دولة قطر.

كما كرم الرائد يعقوب عبدالوهاب الحاصل على ماجستير إدارة أعمال بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف ، والملازم أول مهندس أحمد محمد لإحرازه المركز الأول في دورة الدفاع الكيماوي بالجيش الأميركي الصديق ، والوكيل أول عبدالله حميدي الحاصل على ماجستير بنظم المعلومات ، والوكيل أول فهد معكام لإعداده دراسة عن عمل الدوريات في المنظومة الأمنية.

وأثنى الشيخ مشعل الأحمد على جهود المكرمين، مؤكدا أن الحرس الوطني من خلال وثيقة الأهداف الستراتيجية 2020 « الأمن أولا» يطبق النهج الستراتيجي الذي رسمه لنفسه على أرض الواقع في مختلف المجالات العسكرية والأمنية والفنية « والذي يُتوج بلا شك بوجود مبتكرين في صفوف الحرس الوطني»، مشددا على الاهتمام بالمتميزين لأنهم «صورة مشرفة للمؤسسة التي بات تميزها مصدر فخر للحرس الوطني».

ودعا المكرمين إلى نقل خبراتهم إلى المنتسبين في جميع الوحدات ليضعوا أقدامهم على طريق التميز، مشددا على مواصلة العمل والتحصيل العلمي وعدم الركون عند حد معين في ظل تشجيع الحرس الوطني الذي جعل أبواب التميز مفتوحة أمام الجميع في كافة المجالات.