مصادر لـ”السياسة”: لبنان يرصد نشاط “حماس” غير القانوني

بيروت – “السياسة”:

ردت مصادر أمنية لبنانية مطلعة على جميع المزاعم التي باتت تروج في الآونة الأخيرة المتعلقة بعدم علم الأجهزة الأمنية أو بعدم قدرتها على التعامل مع النشاط غير القانوني الذي تمارسه حركة “حماس” على الساحة اللبنانية، بما في ذلك نشاطها لإنشاء قوة عسكرية تعمل ضد إسرائيل.

وعطفاً على ما نشرته “السياسة” في 19 يناير الماضي، بشأن هذا الموضوع، قالت المصادر لـ”السياسة”، إن نشاط “حماس” في لبنان كان معروفاً ومتابعاً من قبل الأجهزة الأمنية وأن القرار بشأن التعامل معه خاضع لاعتبارات مهنية وميدانية.

وأضافت المصادر إن المعلومات التي تمتلكها الأجهزة الامنية بشأن ما يسمى مكتب الاشغال التابع لـ”حماس” يفوق أضعاف ما نشرته “السياسة”، وأن وليم أبوشنب، الذي ذكر اسمه في إطار التقرير الصحافي كان معروفاً من قبل الأجهزة الأمنية منذ نحو عام، وكان موضع تعقب ومتابعة.

وأشارت إلى أن هذا التعقب سواء في مدينة صيدا أو في المخيمات الفلسطينية ساهم في كشف هوية ونشاط عدد من اللبنانيين والفلسطينيين الذين يعملون في إطار النشاط السري لـ”حماس” في لبنان، بينهم محمد حمدان، الذي اصيب في الانفجار في صيدا، وكانوا جميعاً يعملون في مجال تصنيع الطائرات المسيرة والصواريخ لصالح الحركة.

وأوضحت أن الزيارات المتكررة التي قام بها ماجد خضر إلى لبنان، الذي أشير إليه في التقرير على أنه مدير مكتب الاشغال، وزيارات كوادر أخرى من “حماس” ترتبط بماجد خضر إلى لبنان، ساهمت هي الأخرى في كشف هوية عدد من الكوادر الناشطة في لبنان، بينهم أحمد محمد الحاج وحسن محمد عنتر ومحمد علي حجازي، المعروف في صيدا والذي تم كشف النشاط السري الذي يقوم به لصالح “حماس” في المجال الكيماوي.