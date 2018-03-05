مصدران سعودي وغربي يستبعدان زيارة محمد بن سلمان واشنطن

الرياض – د ب أ:

استبعد مصدر حكومي سعودي وآخر ديبلوماسي غربي في الرياض أن يقوم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بزيارة واشنطن خلال مارس الجاري “لارتباطات داخلية” رفضا الكشف عنها.

وقال المصدران إنه لم يتم تحديد موعد لزيارة ولي العهد السعودي إلى واشنطن، إلا أنهما ألمحا إلى أن الزيارة ربما تتم خلال أبريل أو مايو المقبلين، وأن اتصالات جارية بين الجانبين للاتفاق على موعد الزيارة وأجندة أعمالها.

ومن المقرر أن يعود الأمير محمد إلى بلاده فور انتهاء زيارته إلى بريطانيا التي تبدأ بعد غدا الأربعاء وتدوم ثلاثة أيام في إطار جولته الحالية التي استهلها أمس بزيارة القاهرة في أول زيارة خارجية له منذ تنصيبه وليا للعهد في يونيو الماضي.

وكانت ترددت أنباء أخيراً أن الأمير محمد بن سلمان سيزور الولايات المتحدة خلال الفترة من 19 إلى 22 مارس الحالي.