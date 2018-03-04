القاهرة – رويترز:

قال البنك المركزي المصري امس، إن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ارتفع إلى 42.524 مليار دولار في نهاية فبراير من 38.209 مليار في يناير.

وهذا أعلى مستوى لاحتياطيات البلاد من العملة الصعبة منذ بدء تسجيل بيانات الاحتياطي في مطلع التسعينيات. وبهذا يقفز الاحتياطي النقدي نحو 4.315 مليار دولار في فبراير.

وكانت مصر قد طرحت في فبراير سندات دولية بأربعة مليارات دولار.

وقال هاني فرحات كبير الاقتصاديين في “سي.آي كابيتال”: “صافي الاحتياطيات الدولية قفز إلى مستوى آمن جديد سيعزز ثقة المستثمرين ويقلص فجوة التمويل، حتى في ظل المدفوعات المستحقة العام الجاري والتي تبلغ 12 مليار دولار”.

وقفز الدين الخارجي للبلاد 34.45% إلى 80.8 مليار دولار في سبتمبر الماضي.وكانت احتياطيات مصر حوالي 19 مليار دولار قبل توقيعها اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات مع #صندوق_النقد في 2016، وقيامها بتحرير سعر صرف العملة المحلية، ورفع القيود الرأسمالية التي كانت مفروضة لإعادة جذب المستثمرين.