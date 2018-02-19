مصر: السودان لم تخطرنا بطلبها من قيادات “الإخوان” مغادرتها

مقتل ثلاثة عسكريين وأربعة إرهابيين بسيناء والسيسي يحذر من محاولات لهدم الدولة

القاهرة – وكالات:

أكدت وزارة الخارجية المصرية، أنها لم يتم إخطارها “بملاحقة السلطات السودانية لعناصر إخوانية مصرية فارة لديها، أو مطالبة قيادات للجماعة المحظورة بمغادرة البلاد”.

ولفت المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، بمداخلة متلفزة، إلى أن وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، أكد خلال الاجتماع الرباعي الأخير الذي ضم وزيري خارجية ورئيسي جهازي مخابرات البلدين، أن بلاده لن تأوي عناصر تعمل ضد مصر.

وأضاف “لم يتم إخطارنا بملاحقة عناصر الإخوان، ولكن الوعود السابقة أكدت أنه لن يكون هناك أي شخص يعمل ضد مصر على أراضي السودان.

ميدانيا، أعلن الجيش المصري، مقتل ثلاثة من أفراده خلال العملية العسكرية “سيناء 2018″، في أول إعلان عن ضحايا في صفوفه منذ بدء العملية.

وذكر في بيان، انه “نتيجة للأعمال القتالية الباسلة، استشهد ضابط صف ومجندان واصيب ضابطان ومجند”.

وأعلن مقتل أربعة إرهابيين شديدي الخطورة، لترتفع حصيلة القتلى الارهابيين منذ بدء العملية الى نحو ستين، واعتقال 417، ما يرفع الموقوفين الى نحو 1500، موضحا “الإفراج عن عدد من المشتبهين بثبوت عدم تورطهم”.

على صعيد متصل، حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي من خطورة ما يحدث في مصر، من محاولات لهدم الدولة، مؤكدا أهمية الحفاظ على الاستقرار.

وقال المتحدث الرئاسي بسام راضي، أن السيسي أوضح خلال زيارته للكلية الحربية أمس، أن مهمة الحفاظ على البلاد مسؤولية جميع المصريين، مؤكدا أن الكثير من الجهود والاجراءات لم يتم الاعلان عنها، تهدف للدفاع عن مصر وحماية شعبها، منوها بما يبذله الجيش والشرطة من جهود وتضحيات.

من جانبه، أكد رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأميركي ايد رويس، أن الولايات المتحدة تقدرعاليا التضحيات التي تقدمها مصر في حربها ضد الإرهاب، مبديا خلال لقاء لوزير الخارجية المصري سامح شكري لوفد من الكونغرس بالقاهرة أمس، استعداد بلاده لتقديم الدعم لمصر.

من جهة أخرى، أعلن الجيش المصري، عن مناورات بحرية مشتركة مع فرنسا بالمياه الإقليمية بالبحر الأحمر، تنطلق اليوم، وتستمر حتى الجمعة.

من ناحبة أخرى، فتحت مصر معبر رفح استثنائياً أمس، لعودة العالقين الفلسطينيين في الأراضي المصرية.

قضائيا، عاقبت محكمة جنايات الجيزة بالإعدام أربعة متهمين، والمؤبد 12 متهما، والسجن 15 عاما بحق 14، لإدانتهم بالانضمام لخلية إرهابية، وارتكاب أعمال عنف بالقضية المعروفة إعلاميا بخلية أوسيم.

من جانبها أيدت محكمة الطعون العليا العسكرية، أحكامًا بالسجن من خمس إلى 15 عامًا، بحق 96 مدنيًا، دينوا ارتكاب أعمال عنف منتصف العام 2013.