صنّف موقع “فوربس” الأميركي الجيش التركي الأقوى في منطقة الشرق الأوسط، فيما حل الجيش المصري ثانيا، سابقا العدو التقليدي لمصر والعربي الجيش الإسرائيلي في الترتيب.

وأكد التقرير الذي، أوردته مواقع الكترونية، ورصد أقوى 10 قوات مسلحة في الشرق الأوسط، أن السعودية الأكثر إنفاقاً على التسليح في العام الماضي، حيث تجاوزت ميزانية الدفاع في الرياض، خمسة من أكبر المنفقين في المنطقة مجتمعين، هي العراق وإسرائيل وإيران والجزائر وعمان.

ووفقا لمؤشر قوة النيران العالمية “جي اف بي”، فقد حل الجيش التركي في المركز الأول، حيث بلغ تقييمه على المؤشر 0.2491، محتلا أيضاً المركز الثامن عالمياً، في المرتبة التي تسبق ألمانيا وتلي اليابان مباشرة.

ومع درجة 0.2676، تعتبر مصر صاحبة ثاني أقوى قوات مسلحة في المنطقة، ومن العشرة الأقوى في العالم عموماً، متقدمة على بلدان مثل إيطاليا وباكستان.

ورغم شعور إسرائيل دائماً بالحاجة لضمان أن قواتها المسلحة تتفوق بوضوح على كل من قد تواجهه في المعركة، ورغم أن جيشها الأفضل تجهيزاً، وتدريباً والأكثر قدرة، بسبب الدعم الهائل من الولايات المتحدة، فإن درجتها على مؤشر “جي اف بي” هي 0.3476، بعد تركيا ومصر.

وتحل إيران في المرتبة الرابعة، حيث لديها عدد أكبر من القوات العاملة، أكثر من أي دولة أخرى في المنطقة، قوامها 350 ألفاً في الجيش و18 ألفاً في البحرية و30 ألفاً في القوات الجوية، و125 ألفاً آخرين في “الحرس الثوري”.

أما العملاق الإقليمي، من حيث ميزانيته العسكرية التي تفوق أي منافسين آخرين، فإن درجة السعودية على مؤشر “جي اف بي” هي 0.4302، ما يضعها في المركز الخامس.

ومع أفضل القوات تجهيزاً في شمال إفريقيا، حصل الجيش الجزائري على درجة 0.4366 ليحل في المركز السادس.

وتركت نحو ست سنوات من القتال أضراراً جسيمة على الآلة العسكرية السورية، ولكن أيضاً أكسبتها المعركة صلابة، حيث يعطي مؤشر “جي اف بي” القوات المسلحة السورية درجة 0.7603، لتحل في المركز السابع.

وفي المراتب الثامنة والتاسعة والعاشرة على التوالي، تأتي كلا من المغرب والعراق وإيران.