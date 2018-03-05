القاهرة ـ محمد الدمرداش:

قرر الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري الاول لكرة القدم، ضم 17 لاعبا محترفا للتواجد ضمن القائمة التي تخوض مباراتي البرتغال واليونان يومي 23 و27 مارس الجاري في مدينة زيورخ السويسرية في إطار التحضير لمونديال روسيا.

وقرر كوبر اختيار عصام الحضري حارس التعاون السعودي، وأحمد المحمدي من أستون فيلا الإنكليزي، وأحمد حجازي وعلي جبر لاعبي وست بروميتش ألبيون، وسام مرسي لاعب ويغان، ومحمد النني لاعب أرسنال، ومحمد صلاح نجم ليفربول، ورمضان صباحي لاعب ستوك سيتي.

وضم المدرب كذلك، محمود عبد المنعم كهربا (اتحاد جدة) ومؤمن زكريا (أهلي جدة)، إلى جانب محمد عبد الشافي (الفتح السعودي)، وعمر جابر (لوس أنجلوس الأميركي) وحسين الشحات (العين الإماراتي)، وعمرو وردة (أتروميتس اليوناني) وأحمد حسن كوكا (براغا البرتغالي) ومحمود حسن تريزيغيه (قاسم باشا التركي) ومحمود عبد الرازق “شيكابالا” (الرائد السعودي).

وأرسل الجهاز الإداري للمنتخب خطابات رسمية للأندية بشكل رسمي خلال الساعات الماضية لإخطارها بانضمام اللاعبين، بداية من 19 مارس، بحيث ينضم المحترفون في أوروبا مباشرة للمعسكر في سويسرا، بينما يتواجد محترفو السعودية والإمارات مع الفريق ويتوجهون معه إلى زيورخ من القاهرة.

وقرر كوبر في المقابل، استبعاد عمرو جمال لاعب بيدفيست الجنوب إفريقي الذي لا يشارك بصورة أساسية وكذلك عمرو مرعي لاعب النجم الساحلي التونسي وصالح جمعة وأحمد الشيخ وعمرو بركات وغيرهم من المحترفين في الدوري السعودي.

بداية المشوار الافريقي

يبدأ مساء اليوم،، فريق الأهلي، مشواره في بطولة دوري أبطال إفريقيا، عندما يستضيف مونانا بطل الغابون في ذهاب دور الـ32 من البطولة القارية، على إستاد القاهرة الدولي وبحضور 5 آلاف متفرج وافق الأمن المصري على تواجدهم لدعم الأهلي في بداية مشواره القاري.

الأهلي يدخل المواجهة وهو يضع أمام عينيه، مهمة التتويج باللقب التاسع في تاريخه خاصة بعد خسارة اللقب العام الماضي أمام الوداد البيضاوي المغربي في اللقاء النهائي، ويحاول هذه المرة التتويج بالبطولة خاصة في ظل امتلاكه لمجموعة ضخمة من النجوم ويعتبر الأفضل في القارة السمراء حاليا.

الأهلي يمتلك 8 ألقاب سابقة في دوري الأبطال وهو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة القارية ويحاول حصد لقبه التاسع، وهو الهدف الذي أعلنه حسام البدري المدير الفني للأهلي الذي أكد أن مواجهة مونانا هي بداية المشوار نحو تحقيق اللقب التاسع خاصة وأنه يسعى لمصالحة الجماهير التي ظهرت حزينة بشدة بعد خسارة اللقب الأخير أمام الوداد في المغرب رغم أن الأهلي كان الأفضل في كل شيء.

أوضح حسام البدري، أن الأهلي تعرض لظروف صعبة في المباراة النهائية العام الماضي وظلم كثيرا بسبب التحكيم في اللقاء وكان الأحق في الفوز باللقب والتتويج بالبطولة والتأهل لكأس العالم للأندية.

ومن المنتظر أن يخوض الأهلي مباراة بطل الجابون بتشكيل يضم محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي محمد نجيب وأيمن أشرف وعلي معلول وأحمد فتحي في خط الدفاع، وحسام عاشور وحسام غالي ووليد سليمان وعبد الله السعيد في الوسط، وجونيور أجاي ووليد أزارو في خط الهجوم.