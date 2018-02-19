مصر تشتري مقاتلات رفضتها الكويت وأميركا تعطل الصفقة

عطّل صاروخ “سكالب إي جي” الأميركي، حصول مصر على دفعة ثانية من مقاتلات “رافال” الفرنسية، التي سبق أن رفضت الكويت شراءها، لعجز باريس عن تزويد الطائرات المتفق عليها مع مصر بهذه الصواريخ.

وأكدت صحيفة “لا تريبيون” الفرنسية، أن هناك مشاكل في الصفقة، بسبب رفض واشنطن تصدير الأجزاء الخاصة بصاروخ “سكالب إي جي” لفرنسا، والذي من المقرر بموجب عقد الصفقة تزويد الطائرات المتفق عليها به.

وذكرت مصادر فرنسية للصحيفة، أن المفاوضات جارية بين باريس والقاهرة لتزويد الأخيرة بنحو 12 طائرة “رافال”، موضحة أن الجانب الفرنسي غير قادر حاليا على تسليم الصواريخ للجانب المصري، بسبب نفاد المكون الأميركي اللازم، مضيفة أن القاهرة، مصرّة على حيازة الصواريخ قبل إتمام الصفقة.