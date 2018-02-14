مصر تعود للأسواق الدولية بإصدار سندات بـ 4 مليارات دولار

القاهرة – كونا:

اعلن وزير المالية عمرو الجارحي امس ان مصر نجحت في العودة للأسواق الدولية باصدار سندات دولية بقيمة أربعة مليارات دولار موضحا أن طلبات الشراء تخطت ثلاث مرات القيمة المطروحة.

وقال الجارحي ان هذا الطرح “يمثل شهادة اضافية على تزايد ثقة المستثمرين الأجانب بالاقتصاد المصري في ضوء تنفيذ برنامج الحكومة للاصلاح الاقتصادي”.

واوضح ان هذا الامر “انعكس على تحسن النظرة المستقبلية لمؤسسات التصنيف الائتمانية لمصر وكذلك اشادة المؤسسات الدولية المتخصصة مثل (صندوق النقد الدولي) و(البنك الدولي) بالاصلاحات التي قامت بها الحكومة المصرية مؤخرا”.

وذكر الجارحي ان “اقبالا كبيرا على المشاركة في اكتتاب السندات الدولارية التي طرحتها مصر” مبينا أن “هذا الامر على الرغم من تقلبات أسواق المال العالمية في الآونة الأخيرة والتي ترتب عليها ارتفاع العوائد على سندات الخزانة الأميركية”.

واعتبر الجارحي أن اصدار سندات دولارية بجانب اتفاق مصر مع (صندوق النقد الدولي) والاجراءات الأخرى التي اتخذتها الدولة المصرية “سيسهم في تغطية الفجوة التمويلية للعام المالي الحالي (2017 – 2018)”.

وأوضح ان حصيلة السندات الدولارية التي جاءت على ثلاث شرائح (5 – 10 – 30) وبأسعار عائد جيدة ستوجه للبنك المركزي المصري لدعم الاحتياطيات الدولارية فيما سيوجه المقابل النقدي بالجنيه المصري لتمويل أنشطة الموازنة العامة.