مصر: توفيق أوضاع 53 كنيسة ومبنى خدمياً تابعاً لها

القاهرة – وكالات: أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري مصطفي مدبولي، موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس، على توفيق أوضاع 53 كنيسة ومبنى خدميا تابعا بعدد من المحافظات.

وأقر المجلس تعديلا، يعاقب بالسجن المؤبد محرزي المفرقعات والمتفجرات، والاعدام لحيازتها لغرض إرهابي.

ميدانيا، لقي 15 شخصا مصرعهم، وأصيب نحو 40 آخرين، جراء تصام قطارين بمحافظة البحيرة، شمال مصر.

وفيما أمر النائب العام باتخاذ الإجراءات حيال الأخبار الكاذبة التي تهدد مصلحة الدولة، أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات، أنها ترجمت إلى الإنكليزية، مقابلة متلفزة مع زبيدة إبراهيم، التي أثبت كذب إدعاءات هيئة الإذاعة البريطانية “بي.بي.سي” باختفاءها قسرياً، للتعريف بزيف الادعاءات المرتبطة بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، بينما أغلقت وزارة الداخلية ستة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب مشاركات تحريضية.

على صعيد آخر، أكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، لاشين إبراهيم، حرص الهيئة على نقل خبراتها في إدارة والإشراف على الاستحقاقات الانتخابية بمصر، إلى الدول الشقيقة، مشيرا إلى أن مصر تراكمت لديها على مدى السنوات الماضية، خبرات كبيرة في مجال إدارة الانتخابات.

من جانبه، أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان، الانتهاء من الاستعدادات للتعاون مع منظمات المجتمع المدني الحاصلة على موافقة الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة الانتخابات الرئاسية، بينما نظمت جمعية “من أجل مصر” وحملة “كلنا معاك” بقنا مؤتمرا جماهيريا حاشدا، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، بينما يطلق ائتلاف “دعم مصر”، اليوم، أول مؤتمراته الجماهيرية لدعم السيسي من قنا.

بدوره، أكد عادل عصمت، المتحدث الرسمي لحملة المرشح موسى مصطفى موسى، إنه حال فوز موسى، سيتم دعوة الناخبين فورا لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية من أجل بناء السلطة التنفيذية.

قضائيا، أجلت محكمة جنايات القاهرة، إعادة محاكمة 22 متهمًا من “الإخوان”، يتقدمهم الرئيس الأسبق محمد مرسي، والمرشد العام للجماعة محمد بديع، إلى الثامن من مارس الجاري، بقضية اتهامهم بالتخابر، بينما حددت 22 مارس المقبل، لاستكمال جلسات محاكمة 215 من “الإخوان”، لاتهامهم بتشكيل “كتائب حلوان” لتنفيذ عمليات عدائية.