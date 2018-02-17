القاهرة – وكالات:

أشاد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بما تبذله القوات المسلحة والشرطة من جهد كبير في حماية البلاد.

وأكد خلال اجتماع ضم رئيس الوزراء شريف إسماعيل، وعدد من الوزراء، لاستعراض تطورات العملية العسكرية الشاملة “سيناء.. 2018″، مواصلة الجهود لضمان التنفيذ الكامل لأهداف العملية العسكرية.

من جانبه، أعلن الجيش المصري أمس، القضاء على سبعة إرهابيين، وتوقيف 408 آخرين، في اليوم التاسع للعملية العسكرية.

وكشف المتحدث العسكري تامر الرفاعي في بيان، تدمير القوات الجوية ثمانية أهداف والقضاء على ثلاثة إرهابيين، مشيرا لرصد واستهداف بؤرة ارهابية شديدة الخطورة بشمال سيناء، والقضاء على أربعة إرهابيين فيها.

وأضاف انه جرى كذلك تدمير 158 ملجأ ووكرا ومخزنا، وتدمير سبع سيارات و32 دراجة نارية، فضلا عن قيام المهندسين العسكريين بتفجير 45 عبوة ناسفة.

وأعلن أن عناصر حرس الحدود أحبطت محاولة لتهريب أسلحة ومواد مخدرة على الحدود الغربية.

على صعيد متصل، وصف رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب طارق رضوان، اتهامات منظمة العفو الدولية باستخدام قنابل عنقودية في العملية، بأنها متناقضة ومحاولة فاشلة للتنظير، متهما المنظمة بإصدار تقارير متحيزة وغير منطقية.

في غضون ذلك، دعا تسجيل صوتي منسوب، لزعيم تنظيم “القاعدة”، أيمن الظواهري، إلى أعمال عنف بمصر، بغية اجتثات النظام.

وقال الظواهري، في التسجيل الصوتي المتداول عبر حسابات موالية لـ “القاعدة”، إنه يدعو لأعمال عنف ولاجتثات النظام، ومواجهته بالسلاح.

وأفاد أن “القاعدة” ارتكبت أخطاءا في الماضي، معتبرا دعوته بداية جديدة للتخلص من تلك الأخطاء، مؤكدا أن الجهاد المسلح هو طريق إسقاط النظام المصري.

وتعتبر هذه الدعوة، الثانية من نوعها من جماعة مسلحة إرهابية، للتحرك ضد أهداف بمصر خلال نحو أسبوع، وقبيل نحو شهر من رئاسيات البلاد، بعد دعوة من تنظيم “داعش”.

ورأى محللون فيها توجها يظهر تنافس “داعش” و”القاعدة” على استقطاب “الإخوان” ليسقط قناع الاعتدال، الذي حاول التنظيم الإرهابي ارتدائه.

من جهته، انتقد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، التابع لدار الإفتاء المصرية، التسجيل، واصفا إياه بأنه “رسالة تحريضية تعكس نجاح الشرطة والجيش في اجتثات جذور الجماعات الإرهابية”.

على صعيد آخر، تمكنت سلطات مطار القاهرة فجر أمس، من إخماد حريق أصاب مقدمة طائرة تابعة لشركة “مصر للطيران”، وأصيبت الطائرة بأضرار بسيطة، فيما تم فتح تحقيق في الحادث.

قضائيا، عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، 65 من “الإخوان” بالسجن لمدد تتراوح ما بين سنتين وعشر سنوات لقيامهم بالتجمهر والتحريض على العنف.